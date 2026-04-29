Teatro, libros y siete idiomas para celebrar el Día del Libro en la EOI Corduba

Un mismo escenario, siete idiomas y la palabra como hilo conductor. Así celebró la Escuela Oficial de Idiomas Corduba el Día del Libro con una jornada cultural en la que la lectura, el teatro y la participación del alumnado fueron los grandes protagonistas. La directora y coordinadora de la biblioteca, Teresa Liñán, abrió el acto con la lectura de fragmentos del Manifiesto por la Lectura de Irene Vallejo, dando paso a un programa variado que puso en valor la diversidad lingüística.

El alumnado de francés representó las obras L’hôtel de la plage y Prostate, y posteriormente se entregaron los premios del concurso de logotipo del programa Erasmus+ y del certamen de ‘booktubers’, en el que el alumnado recomendaba libros en distintas lenguas.

También se presentó el número 27 de la revista Bla Bla Bla, elaborada con colaboraciones en los siete idiomas que se imparten en el centro. La jornada incluyó además la representación de varias obras teatrales en inglés y la charla Escritoras en el callejero de Córdoba, una mirada cultural sobre la presencia de mujeres en el espacio urbano.

Como cierre, la alumna Silvia Jiménez ofreció una actuación musical. Teresa Liñán destaca que la celebración «refleja el compromiso del centro con el fomento de la lectura en todas las lenguas»