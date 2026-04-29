Escolares de Lucena y Atenas estrechan lazos en Tecnología e inglés

Conectar un aula de Lucena con otra en Atenas ha sido ya una realidad en el CEIP Al-Yussana gracias al Proyecto JDO, una iniciativa internacional que une tecnología, inglés y cooperación entre centros educativos de distintos países.

Impulsado por la JDO Foundation de Estados Unidos, el programa tiene como objetivo «abrir las puertas a la tecnología a través del uso del inglés», facilitando el hermanamiento entre colegios de todo el mundo y promoviendo un aprendizaje intercultural.

En el caso del centro lucentino, el alumnado trabaja este curso junto a un colegio de Grecia en proyectos conjuntos adaptados al currículo de ambos países, con sesiones semanales y videoconferencias a través de herramientas como Google Workspace.

La iniciativa, que ya suma siete años de desarrollo en el centro, implica a 16 estudiantes de quinto y sexto de Primaria que participan de forma voluntaria, seleccionados por su interés en la tecnología y el idioma, desarrollando competencias digitales y lingüísticas en un contexto real de comunicación internacional.

La directora del centro, Azahara Gracia, destaca que el proyecto «permite al alumnado aprender de forma significativa, utilizar el inglés en situaciones reales y abrir su visión del mundo desde edades tempranas».

Enfoque intercultural

Además del trabajo académico, el programa incorpora un enfoque intercultural que acerca al alumnado a otras realidades y refuerza valores como la cooperación, el respeto y el entendimiento global.

Durante estos días, el centro ha recibido la visita de Paul Field, representante de la fundación, quien ha compartido una sesión centrada en el modelo BASS (Behaviour, Attitudes, Skills, Strategies), trabajando aspectos clave como el esfuerzo, la actitud y el comportamiento en el aprendizaje.

Field ha señalado que «ellos son el futuro y serán quienes construyan un mundo mejor», en referencia al alumnado participante.

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La experiencia consolida al CEIP Al-Yussana como referente en innovación educativa en Lucena, con un modelo que trasciende fronteras y prepara al alumnado para un entorno cada vez más globalizado.