Cuatro colegios y dos IES participan en una convivencia musical

La música dejó de ser asignatura para convertirse en experiencia compartida ayer en el auditorio Juan XXIII del campus de Rabanales, donde seis centros educativos de Córdoba y su provincia protagonizaron una Convivencia Musical marcada por la colaboración y el aprendizaje conjunto. La cita, enmarcada dentro de la Red de Agrupaciones Vocales e Instrumentales -integrada por una treintena de centros-, reunió a representantes del CEIP Hernán Ruiz, CEIP Eduardo Lucena, CEIP Salvador Vinuesa, CEIP San Lorenzo, IES Luis de Góngora e IES Puente de Alcolea. Todos estos centros forman parte de un proyecto de formación coordinado por el CEP Luisa Revuelta que, a lo largo del curso, ha trabajado aspectos como el cajón flamenco, la innovación educativa o el uso de medios audiovisuales en el aula.

El encuentro, concebido como cierre del proceso formativo, contó con la colaboración de la Universidad de Córdoba y la Delegación de Desarrollo Educativo y FP, y fue inaugurado con la presencia de distintas autoridades, entre ellas el delegado de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, Diego Copé, junto a representantes del ámbito universitario y del CEP. Sobre el escenario, el alumnado ofreció un recorrido musical por diferentes épocas y estilos, en una propuesta que apostó por un formato común con hilo conductor. Lejos de cualquier planteamiento competitivo, la jornada se centró en compartir experiencias educativas a través de la música en directo.

La profesora del CEIP Eduardo Lucena Isabel Jiménez destaca el valor de la iniciativa. «Ha sido una experiencia musical fabulosa, llena de preciosos momentos musicales». En la misma línea, subraya el carácter colaborativo, «nos unimos no para competir, sino para compartir nuestra forma de trabajar».

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La convivencia puso también el foco en el papel de la comunidad educativa en este tipo de proyectos y cerró con una sensación compartida entre participantes y docentes, un deseo que ya mira al futuro, «por muchos ‘musiqueandos’ como este, cada año más».