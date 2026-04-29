El Colegio Santa Victoria convierte los libros en imagen con una exposición

El libro como protagonista y la fotografía como lenguaje. Así está celebrando el colegio Santa Victoria la Feria del Libro con la exposición Nuestros amigos los libros. La muestra, que puede visitarse en el Patio de las Palmeras del centro, reúne una selección de fotografías realizadas por el propio alumnado, en las que los libros aparecen integrados en escenas cotidianas y personales, junto a objetos significativos, espacios familiares o incluso mascotas

El objetivo de la iniciativa es doble: por un lado, reforzar la importancia de la lectura como base del desarrollo personal y académico; por otro, acercar al alumnado al arte fotográfico como forma de expresión y comunicación visual La exposición convierte uno de los espacios más emblemáticos del colegio en un entorno cultural abierto, donde literatura e imagen se encuentran en una misma experiencia creativa

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El centro destaca que la actividad busca también fomentar una mirada más reflexiva sobre la realidad, partiendo de la idea de que «la fotografía no puede cambiar la realidad, pero sí puede mostrarla». La muestra permanecerá abierta hasta mañana 30 de abril, en horario de mañana, previa solicitud de visita por parte de la comunidad educativa y personas interesadas.