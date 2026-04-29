Más de cien alumnos llevan a escena a Ravel combinando teatro y música

Todo empezó como una idea más tras el buen sabor de boca del curso anterior, pero ha acabado convirtiéndose en uno de esos proyectos que marcan a quienes participan en el mismo. El músico que pintó melodías ha reunido a más de cien estudiantes de Montilla y Lucena en una propuesta que mezcla teatro y música en directo para acercar la figura de Maurice Ravel.

El origen está en el IES Emilio Canalejo Olmeda, donde el profesor Jesús Rivas decidió dar un paso más tras la experiencia previa dedicada a Chopin. «El año pasado preparamos una y nos gustó mucho, nos lo pasamos muy bien, los alumnos estuvieron encantados», explica. A partir de ahí surgió la idea de crecer, «se me ocurrió pensar que para el curso siguiente podríamos montar algo con algo más que un piano de cola», relata.

Ese salto llevó a buscar la colaboración del Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz de Lucena. A través de un alumno, Rivas contactó con su director de orquesta, Víctor Nájera, y la propuesta salió adelante desde el primer momento. «Nos embarcamos los dos con la misma ilusión», afirma. Mientras uno escribía el guion, otro trabajaba en lo musical. Durante meses, ambos centros avanzaron en paralelo hasta encajar todas las piezas en el tramo final. En total, han participado más de cien alumnos, en una experiencia que ha ido mucho más allá del aula. «Ha sido una cosa de todo el centro», resume el profesor, destacando la implicación de familias, profesorado y personal.

El estreno, primero en Lucena y después en Montilla, confirmó el alcance del proyecto llenando los auditorios en ambos municipios. «Fue alucinante, todo el mundo terminó súper contento», señala Rivas, que también subraya el valor humano de la experiencia, con estudiantes entablando amistades tras trabajar juntos.

Respaldo de los dos ayuntamientos

El proyecto ha contado además con el respaldo de los ayuntamientos de Montilla y Lucena, la Diputación de Córdoba y empresas locales como Maysonic, INOELEC, Supermercados Contreras, Autocares Reina, Restaurante Niño Ríos, Alimentación Antonio Mata o Bellido cuyo apoyo ha sido fundamental para sacar adelante la obra.

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Más allá del escenario, la experiencia deja algo difícil de medir: la sensación de haber construido algo juntos. Y con ese recuerdo, ya hay una idea que empieza a repetirse entre bastidores: «que ojalá esto no termine aquí».