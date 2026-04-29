El arte que cobra vida con realidad aumentada en el IES Grupo Cántico

Un mural que no se queda quieto. Ni en la pared ni en la mirada. Así es la propuesta del IES Grupo Cántico de Córdoba, donde el arte urbano ha dado un salto hacia la realidad aumentada gracias al proyecto europeo School ARt Gallery, enmarcado en el programa Erasmus+.

Lo que a primera vista parece un mural de arte urbano convencional es en realidad el resultado de meses de trabajo colaborativo, creatividad compartida y uso de herramientas digitales, en una experiencia que ha transformado la manera de entender la enseñanza artística en el centro, resalta Juan Antonio Gavilán, profesor de este centro.

El proyecto, coordinado a nivel europeo junto a entidades de Chequia, Italia y Portugal, busca crear un nuevo modelo educativo en el ámbito artístico que incorpore la tecnología como herramienta de creación y aprendizaje. En el IES Grupo Cántico, veinticinco alumnas y alumnos de la asignatura de Expresión Artística han participado en la creación de la obra, guiados por la artista Sofía Candeo y el profesor Manuel García Cruz, en un proceso que ha combinado técnicas tradicionales con recursos digitales. El resultado no es solo una obra visual, sino una experiencia interactiva. A través de la aplicación Artivive, el mural se activa y permite acceder a contenidos digitales como vídeos del proceso de creación, entrevistas al alumnado y animaciones que amplían el significado de la obra.

La propuesta invita al espectador a ir más allá de la imagen fija y descubrir la historia que hay detrás del trabajo colectivo, bajo el lema compartido por el proyecto: «no te quedes solo con lo que ves, explora lo que hay detrás».

Proyección internacional

Además de su impacto educativo, el proyecto tiene una proyección internacional, ya que la obra del centro cordobés formará parte de una exposición en el Metro de Praga, donde se mostrará junto a trabajos de Lisboa y Nápoles, convirtiéndose en una ventana al trabajo del alumnado hacia toda Europa.

El IES Grupo Cántico se consolida así como un centro pionero en innovación educativa, donde el arte, la tecnología y el aprendizaje colaborativo se unen para transformar el aula en un espacio creativo sin fronteras, destaca Juan Antonio Gavilán.