Manuel Torralbo: «La Cátedra Unesco es una garantía de trabajo bien hecho y de continuidad»

― ¿Qué supone para la Universidad de Córdoba contar con una Cátedra Unesco que alcanza su madurez con 20 años de trayectoria ininterrumpida?

― Para la Universidad de Córdoba supone, ante todo, una garantía de trabajo bien hecho y de continuidad. Mantener durante veinte años una Cátedra Unesco activa y reconocida demuestra que existe un proyecto serio, estable y alineado con los valores y objetivos de nuestra universidad. Esta trayectoria consolida a la UCO como una institución solvente, capaz de sostener iniciativas de alto nivel académico y con proyección internacional, pero también con una clara utilidad social. No es algo puntual ni simbólico: es un compromiso mantenido en el tiempo.

― La resolución de conflictos es una «blandura necesaria» (soft skill). ¿Cómo encaja la labor de esta Cátedra en la estrategia de formación integral que usted defiende para los alumnos?

― Encaja plenamente. En la Universidad de Córdoba defendemos una formación que prepare al estudiantado no solo para ejercer una profesión, sino para desenvolverse con criterio, responsabilidad y capacidad de diálogo en contextos complejos. La resolución de conflictos y el concepto de cultura de paz que ello conlleva, es una competencia transversal que hoy resulta imprescindible en cualquier ámbito profesional y social. La Cátedra Unesco aporta, desde el rigor académico, herramientas que ayudan a nuestro alumnado a comprender el conflicto, gestionarlo y afrontarlo desde soluciones constructivas, algo fundamental para su desarrollo personal y profesional. La participación activa en la construcción de la paz en nuestros días es un reto que debemos abordar con compromiso desde el ámbito educativo.

― ¿De qué manera la labor de mediación y paz de la Cátedra ayuda a que la UCO sea percibida no solo como un centro de estudio, sino como un agente activo en la cohesión social de Córdoba?

― La Universidad no puede vivir de espaldas a la sociedad. La labor de la Cátedra Unesco permite que el conocimiento que se genera en la UCO tenga una aplicación directa en la mejora de la convivencia y en la reflexión colectiva sobre los conflictos que afectan a nuestra comunidad. A través de actividades abiertas, colaboraciones institucionales y transferencia de conocimiento, la Universidad de Córdoba se muestra como un actor útil, implicado y comprometido con su entorno. Esa presencia activa refuerza la confianza social en la universidad pública.

― Ante la nueva Ley de Universidades y los desafíos de financiación, ¿cómo se protege y potencia la labor de cátedras tan específicas y necesarias como esta?

― El contexto actual exige priorizar y gestionar con responsabilidad. Desde el rectorado apostamos por proteger aquellas estructuras que han demostrado su utilidad académica y social, como es el caso de esta Cátedra Unesco. La clave está en reforzar su integración en la estrategia general de la Universidad, favorecer la colaboración con otros grupos e instituciones y apoyar la captación de recursos competitivos. No se trata solo de mantener lo existente, sino de garantizar su viabilidad y su impacto a medio y largo plazo.

«Me imagino una Universidad de Córdoba fiel a su vocación de servicio público»

― La marca Unesco vinculada a la UCO es una ventana al mundo. ¿Cómo planea el rectorado seguir potenciando la internacionalización a través de estos organismos?

― La vinculación con la Unesco aporta prestigio y visibilidad internacional, pero sobre todo nos conecta con redes de trabajo globales. Desde el Rectorado queremos fomentar ese papel como punto de encuentro para proyectos internacionales, movilidad académica y cooperación científica. Nuestra intención es seguir utilizando estas cátedras como plataformas de internacionalización real, basadas en proyectos conjuntos, intercambio de conocimiento y asistencia activa de la UCO en foros internacionales relevantes.

― ¿Cómo se imagina la Universidad de Córdoba dentro de otros 20 años en lo que respecta a su compromiso con los valores humanos y la paz social?

― Me imagino una Universidad de Córdoba fiel a su vocación de servicio público, capaz de adaptarse a los cambios sin perder sus principios fundamentales Dentro de veinte años, la UCO debe seguir formando profesionales altamente cualificados, pero también una ciudadanía comprometida con su entorno. El compromiso con valores como el diálogo, la convivencia y la paz social seguirá siendo esencial, y estructuras como la Cátedra Unesco serán clave para que ese compromiso no se quede en declaraciones, sino que se traduzca en acciones concretas y útiles para la sociedad.