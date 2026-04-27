Una cátedra que ha mostrado su apoyo a la Comunidad Ahmadía

La Comunidad Musulmana Ahmadía ha colaborado con la Unesco y sus cátedras en España para promover la paz, la educación y el diálogo interreligioso. Destacan los discursos del jalifa, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, sobre la paz y seminarios sobre Al-Ándalus organizados junto a la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba.

Destaca del jalifa el discurso Histórico pronunciado en el año 2019, en el que el líder de la Comunidad Ahmadía resaltó en la sede de la Unesco en París los principios islámicos sobre educación, paz y derechos humanos. A este evento atendieron unos 80 dignatarios e invitados, incluidos diplomáticos, políticos, académicos, representantes de distintos institutos de investigación pública, gente de negocios y personas de otras profesiones.

Participación de Ata Ilai Qamar (ahmadí) en la UCO. / Casavi

Antes de su discurso, algunos invitados distinguidos también se dirigieron a la audiencia y hablaron de su admiración por la Comunidad Musulmana Ahmadía y sus esfuerzos en la propagación del mensaje de paz del islam a lo largo de todo el mundo; y también por su dedicación al servicio de la humanidad. Asimismo, la comunidad ha realizado seminarios con la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos (UCO) para destacar modelos de convivencia y el legado de paz de Al-Ándalus, asistiendo tanto a la propia Universidad como alumnos del master girando visita a la Mezquita Basharat, cuya sede nacional se encuentra en la localidad de Pedro Abad. Por otro lado, con el objeto de potenciar las relaciones multiculturales, multiétnicas y multirreligiosas que se dan en el pueblo de Pedro Abad, donde se ubica la Mezquita Basharat de la Comunidad Musulmana Ahmadía (primera mezquita musulmana construída en España para los españoles después de siete siglos), la Comunidad Ahmadía Musulmana en España organizó en el año 2021, junto con el Ayuntamiento de la localidad y la Cátedra de la UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, un seminario web de dos meses de duración bajo el título «Al-Andalus en la Memoria: pasado y presente».

Fomento de la Paz

La organización se distingue por su enfoque en la no violencia, la separación de estado y religión, y la educación como herramienta de reforma. Expertos como el profesor Manuel Torres Aguilar, director de la cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, han valorado la postura del Jalifa sobre la justicia y el desarrollo humano.

Manuel Torres saluda al jalifa de la Comunidad Ahmadía, Hazrat Mirza Masrur Ahmad. / Casavi

FUENTE DE CONCORDIA: Han sido varios los foros organizados por la UCO con esta corriente

El emir de la comunidad Ahmadía del Islam en España, Abdul Razzak, traslada al rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; así como al director de la Cátedra, Manuel Torres, y todo su equipo, el agradecimiento por la estrecha colaboración mostrada en la defensa de la paz entre ambas instituciones y les anima a seguir por esta senda.