Estos años involucró a más de 2.000 alumnos y 150 profesores
Bajo la dirección de catedrático de Derecho Manuel Torres Aguilar, la Cátedra ha logrado involucrar a más de 2.000 estudiantes y 150 profesores en sus primeras décadas de funcionamiento, consolidándose como un nodo vital de la Red UNITWIN de la Unesco
La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba (UCO) es un referente internacional en la promoción de la cultura de paz. Desde su fundación, ha buscado consolidar a Córdoba como un espacio de diálogo intercultural y mediación. Lanzamiento del Máster Oficial (2009): uno de sus mayores logros educativos fue la puesta en marcha del Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Este programa se imparte en colaboración con las universidades de Granada, Málaga y Cádiz. Publicaciones periódicas: La creación de la serie «Cuadernos de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos», que sirve como plataforma para la difusión científica de investigaciones sobre geopolítica y mediación. La UCO tiene la distinción de ser la única universidad española que ha organizado el Encuentro Nacional de Cátedras Unesco en dos ocasiones. Estos eventos reúnen a decenas de cátedras para debatir sobre la transformación de la educación superior y los objetivos de la Agenda 2030. Ha organizado también la muestra de Gervasio Sánchez, inaugurada el viernes 10 de abril como colofón al Seminario Permanente de Periodismo en Zonas de Conflicto Julio A. Parrado, que aún podrá visitarse hasta el 14 de junio y reúne 70 fotografías centradas en las consecuencias de distintos escenarios bélicos que reivindican el triunfo de la vida sobre la violencia.
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