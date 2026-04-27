20 años difundiendo los valores de la cultura y educación para la paz

Hace tres décadas, el entonces director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, puso en marcha este programa de Cátedras Unesco y la posterior red UNITWIN, para que las universidades se vincularan de un modo más estrecho con los objetivos de aquella. Fueron naciendo distintas cátedras en las universidades españolas y extranjeras y, en 2006, de la mano del entonces rector Eugenio Domínguez y del que fuera ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, la Universidad de Córdoba adquirió el compromiso de contar con una de ellas para difundir los valores de la cultura y la educación para la paz, así como la resolución pacífica de los conflictos.

Inauguración de cátedras Unesco de España, en el año 2009. / Córdoba

En unos tiempos llenos de incertidumbres, transformaciones, crisis sociales, políticas, económicas y sanitarias, que están poniendo a la humanidad en un difícil dilema, es ahora cuando necesitamos atalayas intelectuales desde las que poder contribuir a gestionar nuestro presente y futuro. Los valores del diálogo, la cultura, la paz, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la propia libertad, parecen estar de nuevo más amenazados que nunca. Contribuir a crear y fomentar espacios intelectuales en los que reflexionar sobre el destino de nuestro mundo es una tarea fundamental de las universidades.

RETOS: En este tiempo ha cumplido con creces los objetivos encomendados

Con la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, que dirige Manuel Torres, se pone de manifiesto que la Universidad de Córdoba está abierta a la sociedad, comprometiéndose con las necesidades, las inquietudes, las aspiraciones de la ciudadanía que, en definitiva, contribuye con sus impuestos a nuestro funcionamiento. El modo de devolver a la sociedad lo que ésta nos da es, entre otros, estar atentos a los desafíos que se nos presentan y trabajar, investigar, reflexionar, crear nuevas líneas de pensamiento, nuevas oportunidades, fortalecer los valores cívicos y transmitir todo ese complejo reto intelectual a la sociedad, para que pueda conocer, pueda prever y pueda resolver esos retos que a cada paso aparecen.

El exrector Eugenio Domínguez, con el exministro Miguel Ángel Moratinos. / Córdoba

Esto es a lo que se dedican quienes durante veinte años han formado parte de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba y todas las personas que han pasado por sus múltiples actividades a lo largo de estos años, bien como docentes, investigadores, profesionales de vario tipo, o bien como asistentes a sus diferentes actividades, contribuyendo todos a difundir la paz, la libertad, el pensamiento crítico, la igualdad y, en definitiva, aquellos valores que nos hacen mejores personas, más solidarios, más justos y más democráticos. La Cátedra Unesco de resolución de conflictos ha continuado con su labor en la organización de actividades académicas. A pesar de algunas dificultades, ha conseguido mantener algunos de sus programas sin faltar a su cita anual. En este veinte aniversario, ha cumplido con creces con todo aquello que se les encomendó en 2006 para cumplir con lo que le pedía la UNESCO para dar su sello a la institución: llevar el nombre de la Organización de las Naciones Unidas a la Educación, la Ciencia y la Cultura, siendo un motivo de orgullo y de compromiso para cualquier Universidad que tenga entre sus instituciones una Cátedra de la red UNITWIN.