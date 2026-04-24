iLERNA se posiciona como el mejor centro de Formación Profesional presencial en España según el Ranking FP de Hamilton y Emagister

iLERNA, institución referente en el sector educativo, ha alcanzado la primera posición en la modalidad presencial del Ranking de FP 2026, elaborado por el portal educativo Emagister y la consultora Hamilton Global Intelligence. Este reconocimiento consolida a iLERNA como el principal operador de formación profesional presencial en el país, destacando por su capacidad para conectar la formación en el aula con las necesidades reales de las empresas.

El ranking analiza las principales instituciones educativas del país basándose en indicadores como la calidad docente, la inserción laboral, los recursos e infraestructuras y la satisfacción del alumnado. En estos parámetros, iLERNA ha obtenido la puntuación más alta en la modalidad presencial, reafirmando un modelo pedagógico que prioriza la preparación técnica en el aula y el acompañamiento cercano al estudiante. Según detalla el estudio, la institución sobresale especialmente por sus recursos formativos y una valoración en calidad docente que se sitúa por encima de la media del sector.

Ciclo CAE en iLERNA Córdoba. / iLERNA

Este liderazgo responde a la solidez de su red de centros presenciales, situados en ciudades como Madrid, Sevilla, Lleida, Córdoba, Jerez de la Frontera (bajo la marca ALBOR), Valladolid y Tarragona. El ranking pone en valor la capacidad de iLERNA para situarse en el podio de la mayoría de las familias profesionales evaluadas. Esto consolida a la institución como el gran referente nacional para los alumnos que buscan una formación práctica en entornos reales, destacando especialmente en sectores estratégicos con alta demanda de empleo Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Edificación y Obra Civil, Hostelería y Turismo, Imagen Personal, Imagen y Sonido, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Virginia Agelet, directora general y cofundadora de iLERNA, explica que “Recibir este reconocimiento es muy importante para nosotros, ya que supone, sobre todo, un aplauso al esfuerzo inmenso de nuestros profesores y alumnos que confían en nosotros para construir su futuro. Cuando apostamos por llenar las aulas de tecnología avanzada y enseñar a través de proyectos reales, lo hacemos con un único objetivo en la cabeza: que al graduarse no se lleven solo un título a casa, sino la seguridad de que están preparados para encontrar un buen trabajo”.

Ciclo de laboratorio en iLERNA Córdoba. / iLERNA

Esta filosofía, basada en el enfoque práctico, es la que hace posible que más del 80% de sus estudiantes se incorporen al mercado laboral de forma casi inmediata.