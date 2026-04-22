Dos Torres destaca en el mapa de la comunicación escolar

El talento más joven de las aulas andaluzas ha vuelto a tener un papel protagonista en la primera edición del concurso de reporterismo escolar La Cantera de Andalucía Directo, una iniciativa impulsada por Canal Sur y el Consejo Escolar de Andalucía, que ha reunido trabajos de más de 500 centros educativos de toda la comunidad autónoma.

En este contexto, el CEIP Nuestra Señora de Loreto, de Dos Torres, ha sido el único centro de la provincia reconocido dentro de su categoría, la de Educación Primaria, gracias a su proyecto Colegiando: nuestro camino escolar, una propuesta centrada en la movilidad sostenible y en el fomento de hábitos saludables en el entorno educativo.

La directora del centro, Ofelia Vázquez, explica cómo surgió la participación en el certamen y cómo se gestó la idea del proyecto. «Se dio a conocer este concurso de reporterismo y la presidenta del AMPA me lo pasó y decidimos ponernos a trabajar con el alumnado de quinto, que es el que normalmente más viene al colegio en bicicleta». A partir de ahí, el centro dio forma a una iniciativa que ya venía desarrollándose en el municipio con la implicación del AMPA y sel Ayuntamiento.

Representantes del colegio de Dos Torres con el presentador Modesto Barragán. / CÓRDOBA

El objetivo, según relata la directa del centro, era consolidar un proyecto educativo y audiovisual que pusiera en valor la movilidad sostenible en un pueblo pequeño como Dos Torres, donde desplazarse a pie o en bicicleta forma parte de la vida cotidiana del alumnado. «Queríamos reforzar esa idea de ir al colegio de forma saludable y al mismo tiempo hacerlo visible a través de un reportaje», señala.

El trabajo, explica la profesora, fue desarrollado por el alumnado de quinto de Primaria, que asumió distintos roles dentro del equipo de producción, desde presentadores hasta reporteros. Las grabaciones se realizaron en diferentes espacios del municipio, como el entorno del colegio o el puente de Santa Ana, combinando jornadas dentro del horario escolar con otras fuera del mismo para poder completar el reportaje de la mejor forma posible.

Vázquez destaca especialmente la dimensión comunitaria del proyecto, que incorporó la participación de familias y vecinos del municipio. «Vinieron abuelitasy abuelitos del pueblo para contarnos cómo iban ellos al colegio cuando eran pequeños, si iban andando o cómo era su experiencia», indica. Estas aportaciones permitieron enriquecer el trabajo con una mirada intergeneracional que conectó pasado y presente y dio con el resultado que les hizo hacerse con el premio en el certamen andaluz.

El montaje final del reportaje contó, además, con la colaboración de una familia del centro vinculada al ámbito informático, que ayudó en la edición y estructura del vídeo, aportando recursos técnicos y audiovisuales que completaron el trabajo del alumnado.

Reconocimiento inesperado

La noticia del reconocimiento llegó tras un proceso de selección entre más de 500 centros educativos de toda Andalucía, «primero nos dijeron que éramos finalistas y ya eso fue una alegría enorme, porque no lo esperábamos», recuerda la directora. Finalmente, el CEIP de Dos Torres fue distinguido como el único centro cordobés premiado en esta primera edición del certamen, aunque hubo otros centros de la provincia que llegaron a la final. La directora del CEIP Nuestra Señora de Loreto remarca que la gala fue muy especial y emotiva y que el reconocimiento les pillo «completamente por sorpresa», ya que haber llegado tan lejos ya era un premio para ellos.

Más allá del premio, el centro subraya el valor educativo de la experiencia, que ha permitido al alumnado aprender a comunicar, trabajar en equipo y asumir responsabilidades reales dentro de un proyecto común.

Noticias relacionadas

Vázquez lo resume de forma clara: «han visto que cuando se trabaja con ilusión y en equipo, el esfuerzo tiene recompensa, y además lo han disfrutado muchísimo». Una iniciativa que, más allá del reconocimiento, ha convertido a este pequeño colegio de Dos Torres en un ejemplo de cómo la educación puede salir del aula para contar historias reales, cercanas y compartidas.