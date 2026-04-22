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Novena edición

La Junta convoca los premios de bibliotecas escolares

Se premiarán proyectos de bibliotecas escolares y fomento de la lectura en dos modalidades distintas, con hasta 4.000 euros de dotación económica

La biblioteca pública municipal Toñi Rojas García, en Monturque.

La biblioteca pública municipal Toñi Rojas García, en Monturque. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha convocado los novenos premios para reconocer buenas prácticas en bibliotecas escolares y fomento de la lectura durante el curso 2025-2026. Podrán participar centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía que desarrollen proyectos vinculados a la lectura o a la mejora del uso pedagógico de la biblioteca escolar dentro de su práctica educativa habitual.

La convocatoria, ya publicada en el BOJA, establece dos modalidades, una centrada en bibliotecas escolares y otra en el fomento de la lectura, y se organiza en distintas categorías según las etapas educativas a las que vayan dirigidas. Cada centro solo podrá presentar una candidatura, que deberá corresponder a actuaciones desarrolladas durante el curso indicado en la convocatoria y alineadas con el proyecto educativo del centro.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 30 de abril. La tramitación se realizará, como viene siendo habitual, a través del sistema Séneca, mediante la presentación de una memoria del proyecto en formato digital.

Las propuestas serán evaluadas inicialmente por comisiones provinciales y, posteriormente, por un jurado regional, que valorará aspectos como la innovación, la integración en el centro, la participación de la comunidad educativa y el impacto de las actuaciones.

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Cuantía económica

Los premios incluyen dotación económica de hasta 4.000 euros, además de reconocimiento institucional, y podrán concederse menciones especiales a proyectos destacados. Los fondos deberán destinarse a la mejora de la biblioteca escolar o a actuaciones relacionadas con el fomento de la lectura, así como a la difusión de las buenas prácticas seleccionadas. n

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