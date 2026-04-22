El IES Ategua celebra medio siglo de vida

El IES Ategua de Castro del Río ha celebrado su 50 aniversario con un acto central que reunió a toda la comunidad educativa en una jornada especialmente emotiva en el Teatro Cervantes de la localidad y que puso el broche final a un curso cargado de actividades conmemorativas. La profesora del centro Mariana Caracuel destaca el valor de un aniversario que ha ido mucho más allá de un único día, construyéndose a lo largo del curso con propuestas que han permitido revisar la historia del instituto y, al mismo tiempo, reforzar el sentimiento de pertenencia de toda la comunidad educativa.

El acto principal del 18 de abril contó con la participación de alumnado, profesorado en activo y jubilado, antiguos directores y representantes institucionales, en una celebración en la que la música, la palabra y la memoria compartida tuvieron un papel protagonista. Entre los momentos más significativos destacó la interpretación del Himno del Ategua, que aportó un fuerte componente emotivo a la jornada.

Autoridades y representantes del IES Ategua. / CÓRDOBA

Tras el encuentro en el teatro, la celebración continuó en la Biblioteca Municipal con la inauguración de la exposición 50 años por la enseñanza, un recorrido por la evolución del centro a través de revistas escolares, materiales educativos y distintos recursos utilizados a lo largo de su historia. La jornada se completó con el descubrimiento de un monolito conmemorativo y un mural en las instalaciones del instituto, además de una comida de convivencia que reunió a los asistentes en un ambiente cercano y festivo. Esta profesora recalca que el aniversario se ha ido construyendo como un auténtico itinerario de memoria y participación, con actividades que han permitido abrir el centro a su historia y a su entorno. Charlas-coloquio sobre los orígenes del instituto, exposiciones dedicadas a las revistas escolares, conferencias sobre su evolución educativa, mesas redondas sobre educación física y literatura, así como encuentros con antiguos alumnos y alumnas, han tejido un programa diverso que ha unido generaciones distintas en torno a una misma identidad compartida.

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Más allá de la celebración, el 50 aniversario del IES Ategua ha servido para mirar atrás con reconocimiento y orgullo, pero también para proyectarse hacia adelante con la certeza de que su historia sigue viva en cada persona que ha formado parte de su recorrido. Un medio siglo que se conmemora y se sigue construyendo día a día desde la educación, la convivencia y el compromiso con el futuro.