El IES Aguilar y Eslava gana el sexto Torneo de Debate Lucas Mallada

El IES Aguilar y Eslava de Cabra se ha proclamado campeón del sexto Torneo de Debate Lucas Mallada, celebrado en el IES Lucas Mallada de Huesca, imponiéndose en la final al IES Biello Aragón de la localidad oscense de Sabiñánigo.

El equipo egabrense estuvo integrado por Daniela Gutiérrez, Valeria Cañete, Adriana Arroyo, Carlos Castro y Francisco José Caballero, bajo la coordinación del profesor Manuel Guerrero. El tema planteado en la competición fue: «¿La sociedad actual facilita que los jóvenes cuiden su salud mental?».

Además del triunfo colectivo, Valeria Cañete fue reconocida como mejor oradora del torneo.

La participación del instituto de Cabra se enmarca en las actividades de la Agrupación Escolar Ágora, un proyecto impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que conecta al IES Aguilar y Eslava con el IES Lucas Mallada durante dos cursos académicos.

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El torneo, que alcanza su sexta edición, reunió a alumnado de 4º de ESO de distintos centros, entre ellos el IES Pirineos de Jaca (Huesca) y el propio instituto anfitrión. La cita, ya consolidada, contó con la colaboración de la Asociación de Debate de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y de profesionales del ámbito de la comunicación. Los organizadores destacan que, con iniciativas de este tipo, se persigue fomentar el pensamiento crítico y la capacidad argumentativa del alumnado, así como promover la reflexión en torno a cuestiones de actualidad como la salud mental juvenil.