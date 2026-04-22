Abierto el plazo del Programa de Refuerzo Educativo de verano

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha puesto en marcha una nueva edición del Programa de Refuerzo Educativo para el periodo estival y los centros docentes públicos de la región tienen hasta el 25 de abril de plazo para solicitar su participación en la convocatoria. Una vez completada esta fase, será el turno de las familias, que podrán inscribir al alumnado entre el 13 y el 22 de mayo a través de la secretaría virtual o directamente en el centro elegido.

En esas mismas fechas, el profesorado interesado también podrá presentar su solicitud. El programa está dirigido a alumnado de Educación Primaria y del primer ciclo de ESO que, tras el curso escolar, requiera de apoyo en materias instrumentales, organización del trabajo, técnicas de estudio o habilidades de integración en el grupo. Junto a ello, el refuerzo incorpora actividades enfocadas al bienestar, con propuestas físico-deportivas y de hábitos de vida saludable. Estas actuaciones buscan reforzar aprendizajes básicos y, al mismo tiempo, favorecer el desarrollo personal del alumnado en un entorno educativo más flexible durante el verano.

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Así, en julio, las aulas volverán a abrir en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. El alumnado podrá asistir una o dos quincenas o todo el mes, dando prioridad a quienes elijan la opción completa. Los grupos serán reducidos, de entre 5 y 15 estudiantes, organizados por cursos o ciclos, y trabajarán contenidos como refuerzo lingüístico, razonamiento matemático, inglés y actividad física. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y acumula ya ocho ediciones.