Abierto el plazo para los centros andaluces que quieran optar al premio de buenas prácticas en bilingüismo

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha convocado el Premio a las Buenas Prácticas en Enseñanza Bilingüe o Plurilingüe en centros de Andalucía para el curso 2025-2026, una iniciativa destinada a reconocer proyectos desarrollados en centros educativos públicos andaluces en el ámbito del aprendizaje de lenguas extranjeras. Podrán optar los centros bilingües o plurilingües que impartan Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato o Formación Profesional y que hayan llevado a cabo durante el curso experiencias educativas relacionadas con la enseñanza en lenguas extranjeras. Los proyectos que se presenten deberán ser propuestas educativas con carácter innovador e interdisciplinar en las que el trabajo con idiomas se integre en el proceso de aprendizaje y desemboque en un producto final con aplicación y difusión dentro del entorno educativo.

El premio se estructura en dos categorías, según las etapas educativas, con tres galardones en cada una de ellas: el primero dotado con 3.000 euros y placa; el segundo, con 2.000 euros y placa y el tercero, con 1.000 euros y placa. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 31 de julio y la tramitación deberá realizarse a través del sistema Séneca.

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El procedimiento incluye una fase de valoración por comisiones provinciales y, después, un jurado regional se encarga de la selección final de los proyectos premiados, pudiendo declararse desiertos los premios.