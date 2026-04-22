Convocatoria de la Junta de Andalucía
Abierto el plazo para los centros andaluces que quieran optar al premio de buenas prácticas en bilingüismo
La Consejería de Desarrollo Educativo y FP busca reconocer la innovación y la integración de idiomas en proyectos educativos durante el curso 2025-2026
La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha convocado el Premio a las Buenas Prácticas en Enseñanza Bilingüe o Plurilingüe en centros de Andalucía para el curso 2025-2026, una iniciativa destinada a reconocer proyectos desarrollados en centros educativos públicos andaluces en el ámbito del aprendizaje de lenguas extranjeras. Podrán optar los centros bilingües o plurilingües que impartan Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato o Formación Profesional y que hayan llevado a cabo durante el curso experiencias educativas relacionadas con la enseñanza en lenguas extranjeras. Los proyectos que se presenten deberán ser propuestas educativas con carácter innovador e interdisciplinar en las que el trabajo con idiomas se integre en el proceso de aprendizaje y desemboque en un producto final con aplicación y difusión dentro del entorno educativo.
El premio se estructura en dos categorías, según las etapas educativas, con tres galardones en cada una de ellas: el primero dotado con 3.000 euros y placa; el segundo, con 2.000 euros y placa y el tercero, con 1.000 euros y placa. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 31 de julio y la tramitación deberá realizarse a través del sistema Séneca.
El procedimiento incluye una fase de valoración por comisiones provinciales y, después, un jurado regional se encarga de la selección final de los proyectos premiados, pudiendo declararse desiertos los premios.
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