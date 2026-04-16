Cierre de la tercera edición de la MBA League en Córdoba con una tarde de ideas innovadoras.

Por tercer año la MBA League, que patrocina Fundación Sebastián Almagro y coorganiza el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) junto a MBA Kids, concentró en Diputación de Córdoba casi 20 proyectos en este evento donde se vive el auténtico espíritu emprendedor. En esta edición participaron centros escolares de la provincia, sumando más de 100 alumnos concursando de forma directa y casi 300 de forma indirecta en sus aulas.

El objetivo de este concurso educativo pionero no es otro que transformar el futuro de los alumnos/as participantes, inculcando competencias y valores que los lleven a tener una actitud más emprendedora, considerada transversal para la vida. Para ello, trabajarán proyectos de negocio con un plan empresarial integral basado en una idea que resuelva uno de los objetivos de la Agenda 2030. Las categorías de participación comprenden edades entre 8 y 18 años. Marian Castro, gerente de MBA Kids Córdoba, recalcó “la importancia de ofrecer esta herramienta para su futuro que los convierte en unas personas con unas capacidades especiales para la oratoria, la innovación, la resolución de problemas, la frustración y otras muchas soft skills que realzan el verdadero espíritu emprendedor tanto se dediquen como no a ser empresarios mañana”.

Final MBA League. / MBA League

Para la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, “la MBA Kids League es el primer paso de los líderes del mañana. Ver la determinación con la que estos alumnos defienden sus proyectos nos confirma que el futuro está en manos de mentes inquietas, creativas y, sobre todo, imparables. Vemos que detrás de cada iniciativa hay horas de trabajo en equipo, resolución de problemas y mucha valentía. Eso es algo que tenemos que valorar y, sobre todo, fomentar."

Antonio Martín, diputado de Deportes, destacó “la importancia de cumplir sueños en vuestra vida y que comencéis en esta etapa educativa aprendiendo estas habilidades para realizarlos”.

Final MBA League. / MBA League

En Alpha, la categoría de los más pequeños, ganó un innovador chupete llamado Baby Colors de parte del colegio Encinar. Una iniciativa que fomenta un centro de ocio familiar volviendo a los juegos de mesa, la cocina y las manualidades que presentó el colegio Ramón y Cajal de El Carpio ganó con Diverti2. En Gamma, primero y segundo de la ESO, crearon un aislante especial para la construcción con bricks y botellas llamado Alubrik, ideado por el IES Gran Capitán. Este mismo centro escolar ganó con su idea de reciclar las pelotas de pádel y tenis para reutilizarlas de forma divertida creando un objeto de colección llamado Sparkies. Por último, en la categoría Zeta, perteneciente a primero y segundo de Bachillerato, ganó una etiqueta útil para la salud de nuestros alimentos congelados, llamada Smart Sticker, fomentada por el colegio Encinar. Fue este centro el galardonado en la final como el centro más emprendedor de Córdoba, ya que se alzó con la victoria y más número de puntos en dos categorías.

La MBA League se arrancó el pasado mes de enero con la entrega de maletines del emprendedor, que incluye el material para los tutores de los equipos: juego de cartas del Emprendedor, acceso a plataforma Edpuzzle y guía educativa. La liga se ha desarrollado tres meses con formación y asesoramiento de tutores especializados. Esta iniciativa es posible gracias al respaldo de empresas e instituciones como SPG Group, Innovasur, Academia Británica, Embacor, Córdoba Futsal, Finca el Capricho, Mercado Victoria, Emacsa, Gráficas Lorente y asociaciones empresariales como Asfaco y AJE.

Final MBA League. / MBA League

La gran final provincial de este 14 de abril en el Palacio de la Merced eligió a los ganadores cordobeses que participarán en la segunda final nacional de MBA Kids, celebrada el 16 de mayo en La Nave (Madrid). Un evento con más de 50 colegios participantes en el que además habrá ponencias educativas, juegos y más premios a los ganadores.