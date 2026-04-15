La Yincana Matemática por Córdoba reunirá a 756 jóvenes de Córdoba y provincia en la plaza de la Corredera

Este jueves 16 de abril la plaza de la Corredera se llenará con las camisetas blancas de 756 jóvenes, alumnos y alumnas de 4º de ESO y Bachillerato de Córdoba y provincia, dispuestos a dar comienzo a la vigesimonovena edición de la Yincana Matemática por Córdoba.

En una nota, los organizadores señalan que «los participantes tendrán que recorrer las calles del centro histórico de Córdoba, buscando los ocho puntos base de los que consta la prueba, para recibir en los mismos los problemas y ejercicios diseñados por los 120 profesores y profesoras organizadores. Los principales objetivos de esta actividad son hacer disfrutar a los participantes con la realización de numerosos ejercicios de matemáticas desarrollados a partir de elementos de la ciudad y de su historia y hacer visible la implicación del profesorado en la realización de actividades alternativas para la formación personal y académica del alumnado.

Los 189 equipos participantes, más el equipo de profesorado, fuera de concurso, deberán resolver 48 ejercicios referidos a elementos urbanos que rodean los puntos base (figuras geométricas, mobiliario urbano o edificios) y otros diez más generales. Se busca que los alumnos estudien las distintas ramas de las matemáticas, motivándolos en el estudio de cada una de ellas, procurando que pasen una mañana divertida con las matemáticas. La meta vuelve a situarse en el Centro de Educación Vial.

Los premios se entregan en junio

La entrega de premios de esta 29ª Yincana está prevista en el IES Galileo Galilei el 4 de junio, a las 19.00 horas.

Para difundir la actividad en todos los centros participantes, se realizó una nueva edición del concurso de carteles anunciadores de la yincana, cuya ganadora fue la alumna del IES el Sauce de La Carlota María Teresa Moreno Espejo.

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Colaboran en la organización de la yincana la Delegación de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía en Córdoba, el Centro de Profesores Luisa Revuelta, la Fundación Kutxabank, el Ayuntamiento de Córdoba: la Delegación de Educación e Infancia (a través de la Asociación de Profesorado por la Cultura Científica de Córdoba), la Diputación de Córdoba, Europe Direct, el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, el Instituto Andaluz de la Juventud y la Escuela de Arte Dionisio Ortiz, que por segundo año elabora los trofeos para los equipos ganadores. Por su parte, Deza y Valverde colaborarán aportando el desayuno a los participantes.