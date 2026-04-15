Concurso escolar
La UGR convoca el Certamen del Sur para fomentar la estadística entre estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos
La iniciativa está dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio de Andalucía, Ceuta y Melilla que busca fomentar el interés por la estadística
La Universidad de Granada (UGR) convoca la decimoquinta edición del Certamen del Sur Incubadora de Sondeos y Experimentos, una iniciativa dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio de Andalucía, Ceuta y Melilla que busca fomentar el interés por la estadística.
El certamen propone al alumnado convertirse en pequeños investigadores, desarrollando trabajos en los que deban responder a una pregunta relevante mediante el uso de técnicas estadísticas. La participación puede ser individual o en grupos de hasta cuatro estudiantes, siempre con el acompañamiento de un profesor.
Los proyectos deben incluir un proceso completo de investigación, desde la recogida de datos hasta su análisis y la elaboración de conclusiones. Estos datos pueden obtenerse a través de encuestas diseñadas por los propios estudiantes, experimentos comparativos o fuentes oficiales. El resultado final se presenta en un informe escrito y una exposición oral de apoyo. La inscripción y presentación de trabajos acaba el 26 de abril. Más información en la web del certamen www.incubadoradesondeos.es.
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