El IES El Tablero de Córdoba informará sobre las oposiciones para la BLET

El IES El Tablero de Córdoba celebrará el lunes 20 de abril una sesión informativa sobre las oposiciones relativas a las distintas necesidades de la Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba (BLET), un acto al que está previsto que asistan autoridades educativas y de otros ámbitos y también exalumnos que han aprobado oposiciones relativas a la BLET.

Según este instituto, el acto, que comenzará a las 19.00 horas en el salón de actos, está dirigido al alumnado que cursa en la actualidad en este centro estudios de Transporte y Logística, pero también está destinado a estudiantes de otros institutos, como puedan ser el IES Góngora, el CES Lope de Vega, entre otros.

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El IES El Tablero ha sido seleccionado como Centro Nacional de Excelencia para el ciclo de Transporte y Logística por el Ministerio de Educación y el primero de Andalucía en este ámbito. Este reconocimiento premia el trabajo que el instituto viene realizando desde hace varios años en este ámbito y también va a suponer una mejora importante de sus instalaciones, situándolo a la vanguardia europea en el diseño de este tipo de titulaciones.