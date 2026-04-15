El IES Galileo Galilei refuerza la formación en emergencias con centros de Portugal

La formación en emergencias en Córdoba ha cruzado fronteras con un intercambio entre profesionales portugueses y el IES Galileo Galilei, en el marco del programa Erasmus+. Una comitiva procedente de municipios como Coimbra, Nazaré o Alcobaça participó en distintas actividades junto al alumnado del ciclo formativo, compartiendo experiencias y modelos de intervención.

El programa incluyó charlas técnicas, una visita al parque de bomberos de Palma del Río y una jornada práctica en el Centro Agropecuario Provincial. Esta iniciativa, según sus organizadores, reforzó la cooperación entre centros, consolidando una formación más actual y conectada con la realidad profesional.