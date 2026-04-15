Los conservatorios de Córdoba amplían su oferta: más música y más inclusión

La música siempre encuentra la forma de abrirse camino. A veces lo hace a través de nuevas melodías; otras, cambiando las reglas para que más personas puedan interpretarlas. En Córdoba, el próximo curso sonará distinto: más instrumentos, más opciones y, sobre todo, más puertas abiertas.

La red de conservatorios públicos de la provincia encara el curso 2026/2027 con una doble novedad que apunta tanto al crecimiento de su oferta educativa como a la consolidación de un modelo más inclusivo. Porque no se trata solo de enseñar música, sino de garantizar que cualquiera con interés y capacidad pueda formar parte de ella.

Oferta educativa

En el ámbito académico, dos centros amplían su catálogo de especialidades. El Conservatorio Elemental de Música Antonio López Serrano, en Priego de Córdoba, incorporará la especialidad de percusión, una disciplina clave dentro de la formación musical que hasta ahora no formaba parte de su oferta. Esta incorporación permitirá diversificar los itinerarios del alumnado y responder a una demanda creciente.

A esta novedad se suma el Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz, en Cabra, que contará a partir del próximo curso con la especialidad de flauta travesera. Con ello, el centro refuerza su propuesta instrumental y amplía las posibilidades para quienes buscan iniciarse o continuar su formación en este instrumento.

Una actividad del programa ‘Musíntegrate’ en Lucena. / CÓRDOBA

‘Musíntegrate’

Pero si importante es qué se puede estudiar, no lo es menos cómo se accede. En este sentido, el programa Musíntegrate vuelve a situarse como uno de los pilares de la enseñanza musical en la provincia. Esta iniciativa, que lleva más de una década en marcha, tiene como objetivo acercar las enseñanzas elementales de música al alumnado con necesidades educativas especiales, facilitando su integración en los conservatorios. En Córdoba, este programa se desarrolla en cinco centros: el Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz de Lucena, el Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo de Pozoblanco, el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab de Córdoba, el Conservatorio Elemental de Música Antonio López Serrano de Priego de Córdoba y el Conservatorio Elemental de Música Juan Mohedo Canales de Montoro. A través de Musíntegrate, el acceso a estas enseñanzas se adapta a las características del alumnado solicitante. Las pruebas de aptitud, requisito indispensable para iniciar estos estudios, se ajustan para evaluar las capacidades musicales en condiciones más equitativas, teniendo en cuenta la diversidad de quienes se presentan.

El perfil de acceso se mantiene: podrán optar a estas enseñanzas quienes tengan al menos ocho años o los cumplan en el año natural de inicio del curso, siempre que estén escolarizados en enseñanzas de régimen general. Sin embargo, la diferencia radica en el enfoque, que busca eliminar barreras y facilitar que el talento pueda desarrollarse sin quedar condicionado por dificultades añadidas. El plazo para solicitar la plaza es durante todo el mes de abril.

En cuanto a la oferta, cada uno de los conservatorios participantes dispondrá de cuatro plazas específicas destinadas a este alumnado, lo que permite consolidar una vía estable de acceso dentro del sistema. No se trata de una medida puntual, sino de un modelo que se afianza curso tras curso.

El programa, además, forma parte del proyecto educativo de los propios centros, lo que refuerza su carácter estructural y su integración en la vida académica de los conservatorios. De este modo, la inclusión deja de ser una iniciativa paralela para convertirse en una parte esencial del funcionamiento diario.

Enseñanza completa

Con todo ello, la provincia de Córdoba avanza hacia una enseñanza musical más completa: por un lado, ampliando especialidades y enriqueciendo la formación; por otro, garantizando que esa formación sea accesible para un alumnado cada vez más diverso.

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Porque, al final, la música no solo se aprende, se comparte. Y es en ese espacio común donde cobra sentido todo lo demás: abrir posibilidades, ajustar caminos y asegurar que cada alumno, con sus propias capacidades y ritmos, tenga la oportunidad de encontrar su sitio entre partituras, ensayos y escenarios. En Córdoba, ese camino se sigue afinando nota a nota.