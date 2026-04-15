«La ciencia debe salir a la calle para acercarse a la ciudadanía»

-El Paseo por la Ciencia se ha celebrado este pasado fin de semana. ¿Qué balance hace de esta edición?

-Hemos podido celebrar esta 20ª edición con una gran ilusión pero también con mucho esfuerzo. No es fácil mantener y coordinar un evento como este en el que los miembros de la Asociación Apccc (Asociación de profesores de Córdoba por la Cultura Científica), profesores en activo y jubilados, dedicamos nuestro tiempo personal para mantener viva la ilusión de que nuestros estudiantes puedan mostrar al público cordobés, la ciencia que se «fabrica» en nuestra provincia. Hay que decir que somos muy pocos los docentes en activo los que formamos parte la junta directiva y de la propia asociación, y si no contáramos con el apoyo y la dedicación de los miembros que ya están jubilados, la asociación no podría continuar y por tanto el Paseo por la Ciencia dejaría de existir. Es por ello que animamos a que más docentes se asocien y nos ayuden a desarrollar no solo el paseo, sino más propuestas durante el resto del año, que sitúe a Córdoba en el mismo lugar que otras provincias que cuentan con más actividades de divulgación científica.

-¿Ha habido alguna novedad?

-La novedad principal ha sido que las previsiones de lluvia nos hubiesen hecho suspender el evento. Estuvimos hasta la misma mañana mirando al cielo porque temíamos que tanto esfuerzo hiciese que algunos centros no pudieran venir. Este año hemos contado con varios centros de la provincia, el centro de Ronda que lleva casi 10 años con nosotros y hasta un centro educativo de Extremadura. Otra novedad es que hemos vuelto a recuperar el escenario para contar experiencias didácticas centrales por parte de participantes de la Universidad y profesores jubilados como nuestro compañero Enrique Navarro.

-Hace un año ya hablamos de este evento, ¿qué avances destacaría desde entonces?

-La nueva junta directiva ha mantenido cambios introducidos en la pasada edición, como la celebración del evento en la mañana del sábado, una fórmula mejor valorada por su sostenibilidad para organizadores y alumnado participante. Este año se ha contado con mayor apoyo institucional, lo que ha permitido reconocer a los centros con trofeos y al profesorado con batas conmemorativas, además de financiar el transporte de centros de la provincia y de Badajoz gracias al respaldo de entidades como el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba. También ha sido clave la cesión de espacios y la colaboración técnica municipal. Asimismo, se ha detectado un mayor interés de participación por parte de facultades de la Universidad de Córdoba y entidades como IAS-CSIC e Ifapa, cuya implicación es certificada por la APCCC.

Laura Villafuerte junto a otros miembros de la Asociación por la Cultura Científica. / CÓRDOBA

-¿Se percibe un mayor interés de la ciudadanía por este tipo de iniciativas científicas?

-Hace unos años, la aparición de la divulgación por ‘youtube’ u otras plataformas de redes sociales, parecía alejar al público más joven de querer conocer la ciencia directamente de las personas que la hacen. Desde la pandemia, hemos visto mucho más interés en salir a la calle para ver lo que hacemos. Parece que ese momento hizo reflexionar a las familias que asisten con sus hijos e hijas, pueden disfrutar y aprender de lo que hacemos en nuestros educativos y los departamentos de nuestra Universidad.

-¿Qué papel cree que ha tenido el Paseo por la Ciencia en el despertar de vocaciones científicas entre los más jóvenes?

-Con 20 años, es posiblemente el evento más antiguo que se celebra en Córdoba para acercar el mundo de la ciencia a edades más tempranas contada por los más jóvenes. Este paseo no solo es una fuente de pruebas para que nuestro alumnado se anime a cursar itinerarios científicos, sino que es el lugar perfecto para que pierdan el miedo a contar sus resultados. Tenemos muchos estudiantes que han presentado sus inventos en el paseo y luego han ganado premios nacionales o internacionales. Además, nuestro paseo es especial porque no plantea límite para llevar estudiantes. Otras ferias te marcan un tope. Aquí, como docente, puedes llevar decenas de estudiantes y que a más de ellos les cree dicho interés.

-¿Qué actividades funcionan mas para enganchar al alumnado?

-Nuestra experiencia en la calle nos muestra que hay múltiples tipos de actividades que funcionan. Porque no solo se busca enganchar al alumnado a la ciencia. Se busca enganchar a las madres y padres que vienen con sus hijos e hijas, a docentes que buscan inspiración y ganas de probar en su clase. Hay actividades tipo El Hormiguero que está claro que son atractivas y espectaculares. Pero lo que muchas veces no vemos en la tele son meses de preparación para 5 minutos. La ciencia va más lejos. La ciencia también va de que ideas que se les ocurran a los estudiantes pueden experimentarlas y sacar sus propios resultados y contarlas en persona. Esas también sorprenden al público, porque se dan cuenta que han salido de las cabezas de niños y niñas de su misma edad o de la edad de los hijos.

-¿Qué retos existen para fomentar las vocaciones científicas, especialmente entre las jóvenes?

-El reto quizás no está en fomentarlos más entre las jóvenes. Quizás esos retos ya se están superando. Hemos visto en estos últimos paseos una gran igualdad de participación. Más bien el reto está en hacerles pensar a los estudiantes que a pesar de su corta edad, son capaces de ayudar a mejorar el futuro de la sociedad y resolver los problemas actuales a través de la ciencia. Y para ello necesitamos docentes que se vean capaces de desarrollar esa capacidad en sus chicos y chicas. Es complicado enseñar ciencia sino se hace ciencia. Tenemos materias, proyectos y espacios para poder hacerlo. Hay proyectos educativos de profesores de nuestra asociación que están funcionando y el paseo es un lugar donde otros docentes también pueden ver que pueden fomentar esas vocaciones.

-¿Por qué es importante entonces que la ciencia salga a la calle con iniciativas como la suya?

-Es importante porque permite acercar la ciencia a la ciudadanía y mostrar su valor en el mundo real. Como señala el secretario de nuestra asociación, el profesor Marcos Naz, el Paseo por la Ciencia debe mantener la esencia con la que se creó: esencia que no es otra que potenciar la ciencia en los centros educativos y transmitir los valores que tiene en la sociedad. Hablamos de trabajo en equipo, de colaboración entre niveles -donde el alumnado enseña a otros más pequeños y aprende al mismo tiempo- y de la idea de que la ciencia avanza unida, sin competición, con un objetivo común: mejorar el futuro. También es una forma de motivar a los jóvenes cordobeses y despertar vocaciones. En ese sentido, nuestra propia asociación refleja ese espíritu colaborativo tan necesario, con una junta directiva formada por docentes de Secundaria, Bachillerato, FP y Universidad, junto a profesorado ya jubilado que sigue aportando su experiencia, compromiso y motivación para animarnos con la labor que ellos crearon.