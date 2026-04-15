Orientación
El Centro Universitario de Desarrollo de Cabra acerca la oferta de la UCO al Felipe Solís Villechenous
Una mesa redonda aporta información sobre grados, acceso, becas y salidas profesionales
El Centro Universitario de Desarrollo de Cabra celebró el pasado 8 de abril en el salón de actos del IES Felipe Solís Villechenous, una mesa redonda dirigida a las familias del centro, con el objetivo de dar a conocer la oferta académica de la Universidad de Córdoba (UCO) para el curso 2026-2027. El encuentro contó con la participación de Javier Cabeza, director de Estudiantes de la institución universitaria, así como de varios miembros del profesorado de la UCO de los grados de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias, Ingeniería y carreras técnicas y de Ciencias de la Salud, junto al director del Centro Universitario de Desarrollo de Cabra, Guzmán Antonio Muñoz, así como la directora del IES Felipe Solís Villechenous, Carmen Pérez, quienes expusieron los distintos estudios que podrán cursar los futuros estudiantes universitarios, los itinerarios formativos disponibles, los procedimientos de acceso a la Universidad, convocatorias de becas o alojamientos y salidas profesionales, entre otras cuestiones de interés.
Orientación a familias
Durante la sesión, los asistentes pudieron plantear sus dudas, en un acto que buscó orientar a las familias en la toma de las próximas decisiones académicas de sus hijos.
Por último, el director del Centro Universitario de Desarrollo de Cabra destacó la importancia de este tipo de iniciativas para facilitar información directa y acompañar a las familias en la planificación del futuro académico del alumnado.
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