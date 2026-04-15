Una aventura sin salir del aula en el CEIP Caballeros de Santiago de Córdoba

Hay viajes que no necesitan maletas, solo curiosidad. Y en el CEIP Caballeros de Santiago, ese viaje ha tomado forma dentro de las aulas, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia alrededor del mundo sin salir del centro.

Todo gira en torno a una idea tan clásica como inspiradora: la novela de Julio Verne La vuelta al mundo en 80 días. A partir de este hilo conductor, el colegio ha puesto en marcha una buena práctica educativa dentro de su plan de Comunidades de Aprendizaje, con un objetivo claro: crear espacios de encuentro, participación y aprendizaje para toda la comunidad educativa y su entorno.

El proyecto ha transformado por completo la vida del centro. Cada nivel educativo ha trabajado un país diferente, investigando aspectos como su gastronomía, geografía, fauna, costumbres, lugares de interés o tradiciones culturales. De esta manera, el colegio se ha convertido en un gran mapa en el que cada aula representa una parada del viaje de Phileas Fogg.

La propuesta no se ha limitado a un único ámbito, sino que ha apostado por una clara transversalidad. Asignaturas como lengua extranjera, ciencias, educación artística, lengua castellana o educación física se han integrado en el desarrollo del proyecto en Primaria, mientras que en Infantil también se han adaptado contenidos y dinámicas bajo el mismo enfoque globalizador.

Parte las actividades organizadas por el CEIP Caballeros de Santiago sobre ‘La vuelta al mundo en 80 días’. / CÓRDOBA

Además, el aprendizaje ha ido mucho más allá del trabajo individual del alumnado. El proyecto ha contado con una participación activa tanto de estudiantes como de profesorado, familias y múltiples entidades colaboradoras. Entre ellas se encuentran la Universidad de Córdoba (UCO), la Escuela de Arte de Córdoba, la AFA del centro, la asociación APIC y otros agentes externos que han contribuido a enriquecer las actividades y su difusión.

Uno de los aspectos más destacados de esta experiencia ha sido su carácter inclusivo. El proyecto ha favorecido la participación de todo el alumnado, incluyendo a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, que han podido integrarse plenamente en las dinámicas.

También ha tenido un fuerte componente de sostenibilidad. El centro ha trabajado con materiales reciclados, reutilizados y de bajo impacto ambiental, fomentando en el alumnado una conciencia ecológica activa y responsable.

Metodología

En el plano metodológico, la iniciativa se ha desarrollado bajo el enfoque del Aprendizaje Basado en Proyectos, en el que el alumnado se convierte en protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

Las aulas se han transformado en escenarios temáticos, reforzando la motivación, la curiosidad y el aprendizaje significativo.

El CEIP Caballeros de Santiago ha convertido el aprendizaje "en un viaje compartido", en el que toda la comunidad educativa ha participado de forma activa.

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Los organizadores destacan a su vez que el proyecto ha permitido unir aprendizaje, convivencia e ilusión en una misma propuesta, reforzando la idea de una escuela publica mas abierta, mas inclusiva y mucho mas motivadora.