Publicadas las pruebas de certificación B2 para el nivel de Bachillerato

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía ha convocado las pruebas de certificación de idiomas en las enseñanzas de Bachillerato para el curso 25-26, una evaluación que permitirá al alumnado obtener la acreditación oficial del nivel Intermedio B2 en inglés, francés y alemán. La convocatoria se dirige al estudiantado matriculado en 2º de Bachillerato en centros bilingües o plurilingües autorizados, que podrá presentarse a estas pruebas específicas.

Las pruebas constan de cinco ejercicios independientes y no eliminatorios, correspondientes a las actividades de lengua recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia: comprensión oral, comprensión escrita, producción y coproducción oral, producción y coproducción escrita y mediación. La estructura evalúa la competencia comunicativa del alumnado en contextos reales.

El calendario fija una primera sesión el 14 de abril, con ejercicios de comprensión y producción escrita, así como mediación escrita. La segunda sesión, dedicada a la producción oral y mediación oral, se celebrará el 15, con días de reserva el 16 y 17 de abril para la misma parte. Esta planificación unificada garantiza idénticas condiciones para todo el alumnado.

El proceso de inscripción requiere que el profesorado responsable de la materia ‘Preparación para la Certificación’ proponga al alumnado que haya obtenido evaluación positiva en esa asignatura.

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Asimismo, la normativa contempla la situación del alumnado que ya esté matriculado de manera oficial en una Escuela Oficial de Idiomas (EOI). Quienes cursen niveles iguales o inferiores al B2 deben saber que, si superan la prueba de certificación de Bachillerato, quedarán exentos de realizar la prueba correspondiente a su matrícula oficial, mientras que, si no la superan, podrán concurrir a las convocatorias propias de su EOI.