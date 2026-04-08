Investigación social
‘Destino Alemania’ une a alumnos para recobrar la historia migratoria
Un proyecto del IES Gran Capitán y la Akademie für Kommunikation rescata la memoria de españoles que emigraron a la nación germana
El centro cívico de Levante abrió sus puertas a un encuentro cargado de memoria y emoción: la presentación del proyecto ‘Destino Alemania’, fruto del trabajo conjunto entre estudiantes del IES Gran Capitán y la Akademie für Kommunikation de Stuttgart. La iniciativa nació tras constatar, durante una estancia Erasmus, que Alemania conmemoraba el 70 aniversario de la llegada de trabajadores españoles.
A partir de ahí, el profesorado de ambos centros impulsó un proyecto que ha ocupado varios meses de investigación social. Los estudiantes han recogido testimonios de personas que emigraron en los años 70, así como de quienes volvieron y viven hoy en barrios próximos al instituto cordobés.
Según explicó Marcos Naz, coordinador del trabajo en el IES Gran Capitán, el objetivo ha sido rescatar un patrimonio humano que corre el riesgo de diluirse y mostrar a las nuevas generaciones el valor y la dimensión personal de la emigración.
En el acto participaron también Cintia Bustos, delegada de Juventud en el Ayuntamiento de Córdoba, y Helma Gómez, docente del centro alemán, quienes destacaron el valor educativo de esta experiencia intercultural. Durante su estancia en Córdoba, el alumnado alemán convivió con sus compañeros españoles y creó material audiovisual que muestra fragmentos de vidas marcadas por el desarraigo, esfuerzo y búsqueda de oportunidades.
El evento incluyó una conversación con la escritora Elena Galadí Enríquez sobre su vínculo con Alemania, así como una presentación de vídeos y pódcast creados por los estudiantes. La jornada concluyó con la actuación del grupo Féminas. Para Naz, el proyecto tiene también un significado personal: le ha permitido acercarse a su propia historia familiar germánica. ‘Destino Alemania’, que continuará el próximo curso con nuevas entrevistas y actividades, muestra comprender el pasado como tarea académica y también como ejercicio de escucha y reconocimiento a quienes hicieron posible que se construyan puentes entre culturas.
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