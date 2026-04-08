Descubrir vida en los descampados

En mitad del ajetreo del barrio y a sólo unos pasos del colegio, un descampado se convierte en un aula inesperada. Allí, estudiantes de Primaria del Colegio Séneca exploran con lupas y cuadernos una biodiversidad que, a simple vista, suele pasar desapercibida. La escena forma parte de ‘Planeta Barrio’, programa de alfabetización científica diseñado por Sara Parras, doctoranda en Botánica de la Universidad de Córdoba, cuya tesis aborda la flora silvestre urbana.

Este curso participan cuatro centros -Séneca, Algafequi, Juan Rufo y La Trébola Montessori- seleccionados por convocatoria de la Unidad de Cultura Científica. El objetivo es sencillo y profundo a la -vez: enseñar a mirar el entorno y comprender que lo que muchos llaman «malas hierbas» son, en realidad, «plantas vecinas», un término que Parras reivindica para cambiar la percepción social sobre la flora que crece espontáneamente en la ciudad.

La jornada comienza en el aula, donde el alumnado aprende cómo funcionan los nombres científicos, qué son los polinizadores y por qué la flora urbana es clave para el equilibrio ecológico. Después llega el momento más esperado: salir al descampado y poner en práctica lo aprendido. Allí, buscan jaramagos, crisantemos, arenarias o gramíneas, registrando cada hallazgo y anotando sensaciones: si huelen, si pinchan, si les recuerdan a algo.

Parras explica que estos talleres nacen de la convicción de que «no se puede proteger lo que no se conoce». Su experiencia investigando la flora silvestre de Córdoba le mostró que la ciudad está llena de pequeños tesoros botánicos que cumplen funciones esenciales: atraen fauna auxiliar, compiten con plagas, filtran contaminantes, amortiguan el calor urbano y protegen el suelo. De ahí su empeño en mostrar que estas plantas no son un estorbo, sino compañeras silenciosas del paisaje cotidiano.

La actividad tiene también un componente emocional. Muchos escolares descubren especies que nunca habían visto, pese a crecer a metros de su casa. Algunos se sorprenden al saber que una flor aparentemente sencilla pertenece a una familia de «primas hermanas». Otros identifican texturas u olores que les evocan el verano. Ese vínculo afectivo es, para Parras, una de las mayores conquistas: aprender a mirar con curiosidad lo que siempre estuvo ahí.

Novedad

Este año, como novedad, ‘Planeta Barrio’ incorporará tras Semana Santa un taller dedicado a los artrópodos, impartido por la investigadora María Fernández Bravo, para completar la exploración del ecosistema urbano desde la fauna más cercana.

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En conjunto, el proyecto ha logrado que los escolares transformen su forma de observar el barrio. Muchos ya no ven descampados vacíos, sino espacios llenos de vida que ayudan a que la ciudad respire. Y se llevan a casa una idea sencilla y poderosa: proteger empieza por conocer, y conocer comienza por mirar de cerca.