El colegio Torre Malmuerta impulsa una mirada inclusiva desde la infancia

El CEIP Torre Malmuerta de Córdoba se ha convertido en espacio vivo de aprendizaje inclusivo con su séptima Semana de la Capacidad, una propuesta educativa que invita a mirar la diversidad desde la pregunta que ha guiado esta edición: «¿Y tú qué necesitas?». El centro ha desplegado una programación diseñada con el convencimiento de que todas las personas, en algún momento, requieren apoyos específicos y que la escuela debe construir entornos donde esas necesidades puedan expresarse y ser atendidas.

Mª Isabel Fernández Castilla, coordinadora del Equipo de Orientación, explica que la propuesta bebe de referencias de Tony Booth, Mel Ainscow y Denisse Kingston en su ‘Index for Inclusion’, una guía que reclama avanzar en la creación de culturas, políticas y prácticas inclusivas. Para el colegio, esta semana es una herramienta para ampliar esa cultura común, acercando realidades diversas desde las voces de quienes las viven.

Cada jornada se dedicó a una temática, combinando actividades en el aula, recursos audiovisuales, entrevistas del alumnado y la participación de especialistas y asociaciones. La semana comenzó con un día centrado en las personas sordas, con cuentos signados y un teatro musical en lengua de signos española, gracias a la colaboración del alumnado de Mediación Comunicativa del IES Averroes y de su profesora María José Espinosa.

El segundo día se trabajó la realidad del trastorno del espectro del autismo (TEA) con dinámicas que buscaban responder a la pregunta «¿Qué pediría una persona con TEA?». Todo el centro elaboró un gran globo terráqueo con infinitos decorados, símbolo de que «un solo mundo admite muchas formas de vivirlo». Ese mismo día fue presentada en el colegio la quinta Carrera Solidaria ‘Somos Azul’, que se desarrollará este sábado 11 de abril, y para ello se contó con la directora técnica de Autismo Cordoba, María Muñoz.

También hubo una mirada a las enfermedades raras, con la colaboración de Alejandra Miranda, integrante de la Asociación Síndrome Kabuki España. Su lectura del cuento ‘I am Lucy’ abrió paso a un debate que el colegio tituló «La belleza de ser diferente», una reflexión colectiva sobre lo que significa crecer con una condición poco frecuente.

Otro día, el alumnado de Infantil y Primaria vivenció la realidad de la parálisis cerebral a través de un taller de pintura inspirado en el vídeo animado ‘Descubro un tesoro’. Así, los cursos superiores de Primaria tuvieron la oportunidad de conversar con Álex, Sergio, Lolo, Paco e Ico, miembros de Acpacys, que acudieron acompañados por Antonio Bueno, vinculado a esta asociación que agrupa a personas con parálisis cerebral. Sus testimonios, cercanos y cotidianos, permitieron conectar el aprendizaje escolar con experiencias reales de superación y autonomía.

Propuesta final

Y la semana culminó con dos propuestas de fuerte carga simbólica. Por un lado, ‘Lazos que nos unen’, donde cada alumno escribió en cintas de colores aquello que necesita para estar bien. Esas cintas llenaron la valla del colegio, recordando que pedir ayuda también forma parte del aprendizaje. Por otro, un patio dinámico inclusivo, donde los juegos incluyeron anticipaciones visuales y dinámicas cooperativas para que todo el alumnado pudiera participar.

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Acerca de esta actividad, la coordinadora del proyecto quiso subrayar el papel de los equipos directivo y de orientación, de la ampa Mainverta, del alumnado de la UCO y las familias que «miran y actúan desde el corazón». Se mostró especialmente agradecida a los escolares, que han demostrado que la diferencia no divide, sino que invita a aprender, recordando que todas las personas importan y necesitan ser vistas, escuchadas y acompañadas.