Dos centros de enseñanza realizan prototipos de Fórmula 1 con diseño 3D

Córdoba avanza en innovación educativa con la participación de dos centros de la provincia en la iniciativa STEM Racing Spain F1, un proyecto que acerca al alumnado a la ingeniería aplicada mediante el diseño, construcción y optimización de un monoplaza a escala impulsado por aire comprimido. La propuesta, basada en el aprendizaje activo, integra ciencia, tecnología y creatividad en un formato que emula el trabajo de una escudería real, desde el modelado 3D hasta la simulación aerodinámica y la fabricación del vehículo.

En el colegio San Luis Rey (Salesianos) de Palma del Río, el equipo formado por Celia, Marta, Juan y Antonio trabaja con software profesional, como Fusion 360 para el diseño o ‘Computational Fluid Dynamics’ para analizar el flujo aerodinámico. Su proyecto avanza apoyado en los siete módulos formativos de la plataforma Madcup, que guían al alumnado desde los primeros bocetos hasta la fabricación del coche mediante impresión 3D y mecanizado CNC.

Este proceso les permite adquirir competencias técnicas, pero también otras vinculadas a la organización, el trabajo cooperativo o la gestión de patrocinios, aspectos esenciales en la competición.

Por su parte, el IES Miguel de Cervantes, en Lucena, desarrolla su escudería con un grupo de estudiantes de segundo de ESO y altas capacidades. Para este equipo, una de las claves ha sido la formación recibida desde el programa, impartida por especialistas que han guiado sus pasos en el terreno exigente del diseño de un Fórmula 1 escolar. El alumnado trabaja con simuladores profesionales, ajustando parámetros como la distancia entre alerones, el peso, las cotas del chasis o el coeficiente de rozamiento, siguiendo reglamento estricto como el de la competición real. La participación en pruebas libres y carreras permitirá validar sus vehículos y ajustar los modelos antes de la fase final.

El colegio San Luis Rey (Salesianos) de Palma del Río es uno de los centros participantes.

IES Antonio Gala

Ambos centros coinciden en la exigencia del proyecto, pero también en su impacto pedagógico. El diseño del coche conecta asignaturas como matemáticas, tecnología, física, lengua o inglés, a través de tareas que van desde la elaboración del dossier técnico a la presentación oral del prototipo. Esta combinación de rigor técnico y creatividad constituye uno de los pilares del programa, cuyo objetivo es despertar vocaciones científicas y favorecer aprendizajes significativos a través de la práctica.

En esta iniciativa también figura el IES Antonio Gala, de Palma del Río, que inició su participación con entusiasmo pero, al final, ha pospuesto su presencia. La carga académica del alumnado de Bachillerato y lo complejo del reto hicieron aconsejable aplazarlo. Eso sí, uno de sus docentes se sigue formando para incorporarse en futuras ediciones y que sea una experiencia educativa provechosa para el centro.

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La participación cordobesa en STEM Racing Spain F1 confirma el potencial formativo de un programa que combina innovación, tecnología y creatividad con un fuerte componente motivador. Los equipos avanzan y justo hoy realizan su banco de pruebas en Málaga para seguir aprendiendo, resolver problemas y preparar la competición final.