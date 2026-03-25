Voces que desarman los prejuicios

Un proyecto educativo ha convertido la radio en un espejo social difícil de esquivar. ‘Enlazando Culturas para el Bien Común’, coordinado por CIC Batá, ha reunido a más de 300 escolares de 6 a 14 años de seis centros de enseñanza de Córdoba (Antonio Gala, Santos Mártires, Miralbaida, Jerónimo Luis de Cabrera, López Diéguez y Averroes) junto al alumnado del Instituto Quintín Lame, en Colombia. La propuesta ha sacado a la superficie prejuicios que se cuelan en la vida diaria y que niños y niñas interiorizan y replican con normalidad.

La primera fase, ‘Desprejuíciate’, dejó testimonios contundentes. Alumnado que hablaba con naturalidad de lo que escucha en su casa: que los gitanos «roban», que las mujeres «tienen que limpiar», o que los inmigrantes «solo hacen cosas malas». No había malicia en sus palabras; había aprendizaje. El diagnóstico reveló que los mensajes procedían de la televisión, de las redes, de la calle, pero, sobre todo de los hogares. Ese descubrimiento fue clave en los siguientes pasos.

La segunda etapa abrió una ventana a un intercambio virtual. Escolares cordobeses y colombianos compartieron cómo imaginaban la vida en el país del otro. Los alumnos colombianos hablaron de su deseo de vivir en paz y estudiar en un entorno estable. En Córdoba, el alumnado del IES Averroes reflexionó sobre derechos, desigualdad y esperanza. El diálogo reveló deseos comunes y desmontó visiones simplificadas a ambos lados del océano. El tramo final, ‘Café y Radio’, llevó las grabaciones a los adultos de los propios barrios. Este fue, quizá, el momento más revelador: escuchar a niños repetir sus palabras dejó poco margen para la evasión. Quienes participaron reconocieron, con honestidad, que los prejuicios no nacen en la escuela, sino en casa. Hubo adultos que admitieron que los problemas «los hemos tenido los adultos» y otros subrayaron que lo positivo es que los menores aún no cargan con los sesgos que, sin querer, se les transmite.

Cic Batá. / CÓRDOBA

En paralelo, el alumnado del IES Averroes cerró el proyecto con una pequeña campaña en la que abordó temas como pobreza, racismo y migración, quedando una idea clara: la situación económica no define a nadie y cualquiera se puede enfrentar a dificultades. Fue una forma de devolver al territorio un pensamiento crítico construido desde el aula.

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El impacto del programa tiene que ver, sobre todo, con la manera en la que CIC Batá lo diseñó. Y todo ello, con la radio como hilo conductor, creando un espacio seguro donde las voces infantiles no solo se escuchan, sino que interpelan. ‘Enlazando Culturas para el Bien Común’ ha demostrado que cuando la comunidad educativa se detiene a escuchar, algo se mueve. n