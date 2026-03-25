Las Reales Escuelas celebran su actividad ‘Aulas con historia’

Las Reales Escuelas La Inmaculada de Córdoba ha celebrado su ciclo de puertas abiertas, bajo el lema ‘Aulas con historia’.

Con casi cinco siglos de trayectoria, el colegio constituye un referente en la historia educativa de la ciudad y de Andalucía, destaca el centro en una nota. Generaciones de alumnos han pasado por sus aulas, en un espacio donde tradición y presente conviven y dialogan. Este legado se articula hoy en torno a un proyecto permanente de investigación y puesta en valor del patrimonio de este centro.

El proyecto integra investigación histórica, conservación patrimonial y práctica educativa, implicando a toda la comunidad escolar. Entre sus líneas de trabajo, se encuentran el estudio y documentación de los espacios históricos del centro, la digitalización de elementos patrimoniales, la producción de materiales audiovisuales y la elaboración de publicaciones de carácter científico-divulgativo.

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Esta iniciativa, abierta a antiguos estudiantes, investigadores y ciudadanía en general, ha sido reconocida en el último simposio internacional de Icomos, en Valladolid, que destacó el proyecto como «ejemplo sobresaliente de patrimonio educativo vivo, capaz de integrar en un centro en pleno funcionamiento memoria histórica, identidad y transmisión intergeneracional».