Rabanales acoge la cita científica del talento joven en Química

El Campus de Rabanales se ha convertido en punto de encuentro del talento científico joven con la celebración de la fase local de la Olimpiada de Química 2026, una cita que ha reunido a 75 estudiantes de 2º de Bachillerato procedentes de un total de 18 centros de la capital y la provincia cordobesas.

La prueba tuvo lugar en el Aulario Averroes de la UCO, donde el alumnado tuvo que hacer frente a un examen exigente que aspira a seleccionar a los tres representantes cordobeses que competirán en la fase nacional de Alicante, prevista a final de abril. Entre los participantes, 32 estudiantes provenían de centros de Córdoba y 43 de distintos municipios, desde Aguilar y La Rambla hasta Pozoblanco, Lucena o Peñarroya-Pueblonuevo.

La alta representación territorial confirma el interés creciente por una disciplina exigente, de preparación rigurosa y dedicación dentro y fuera del aula. El acto inaugural contó con la decana de la Facultad de Ciencias, María Paz Aguilar, y con Ana Belén Martínez, directora general de Acceso y Centro Intergeneracional, quienes agradecieron el compromiso de profesorado y alumnado con la ciencia y destacaron el valor formativo de la iniciativa.

La organización de la jornada estuvo coordinada por la profesora Azahara López, del departamento de Química Agrícola, Edafología y Microbiología de la Universidad de Córdoba, que subrayó el elevado número de participantes alcanzado en los últimos años, reflejo de la vitalidad de la química en la provincia. Durante la sesión también colaboró profesorado de varias áreas químicas y representantes del Colegio Oficial de Químicos del Sur, que respaldaron la celebración de la prueba.

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