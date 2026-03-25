Un homenaje vecinal pone en valor la educación pública del sur de Córdoba

El centro cívico Arrabal del Sur de Córdoba ha acogido el primer Reconocimiento a la Escuela Pública, iniciativa promovida por la asociación vecinal Guadalquivir, con respaldo del Ayuntamiento de Córdoba, para poner en valor el trabajo educativo de los centros públicos del barrio. El acto reunió a docentes, alumnado, familias, representantes de ampas, a la asociación vecinal y otras organizaciones e incluyó la presentación de proyectos pedagógicos que reflejan el compromiso de estos centros con la mejora educativa y social.

El reconocimiento quiso visibilizar la capacidad de estos centros para impulsar iniciativas que refuerzan la convivencia, el aprendizaje activo y la igualdad de oportunidades. Cada centro presentó un proyecto concreto.

Alumnos y profesorado del CEIP Abderramán. / CÓRDOBA

El CEIP Abderramán expuso su iniciativa ‘Yo soy Ubuntu’, desplegada desde hace tres cursos como marco común para las actuaciones en igualdad, mediación y Escuela Espacio de Paz. Este programa promueve valores como empatía, respeto y trabajo cooperativo, y se complementa con la iniciativa ‘Cero Insultos’, orientada a la intervención inmediata ante conflictos verbales.

El centro destacó también su carrera solidaria con Save the Children y la presentación de la canción para el 8M, adaptando la letra para reivindicar el buen trato.

Por su parte, el IES San Álvaro dio a conocer su línea de trabajo centrada en la producción de musicales como herramienta educativa multidisciplinar. El profesorado implicado explicó cómo estas obras integran contenidos artísticos, valores sociales y competencias personales. Entre los proyectos desarrollados figuran ‘Distrito Sur’, que aborda realidades y reivindicaciones del barrio, y una adaptación de ‘Grease’, con contenidos actualizados sobre relaciones sanas, amistad y adolescencia. Este curso están preparando ‘El último timbre’, del que se escenificó un fragmento.

Lectura y ‘Steam’

Por su parte, el CEIP Fray Albino presentó dos líneas destacadas: la dinamización de su biblioteca escolar, concebida como espacio de lectura, escritura y juegos cooperativos, y el desarrollo del programa ‘Steam 4.0’, que integra robótica, programación, IA y pensamiento computacional. El alumnado de 3º a 6º trabaja semanalmente con recursos como LEGO Education WeDo 2.0 y realiza prácticas con impresoras 3D.

De otro lado, el IES Santa Rosa de Lima hizo referencia a su trabajo premiado en el 13º Concurso de Patios Escolares, centrado en conservación del patrimonio, dimensión cultural y cuidado medioambiental.

Durante la jornada, la asociación vecinal Guadalquivir agradeció la implicación de equipos docentes y subrayó la importancia de fortalecer redes entre centros, familias, entidades sociales y servicios públicos.

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El acto concluyó con la entrega de galardones y la distribución de dosieres a los centros, con la intención de que estas experiencias puedan compartirse y servir de referencia a otros proyectos.