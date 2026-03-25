Cristina Ruiz, coordinadora de Etpoep en Córdoba: «La orientación impulsa una cultura basada en el respeto y la inclusión»

-La Subdelegación de Defensa en Córdoba ha entregado el premio Ana María de Soto al Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (Etpoep) de la Delegación de Desarrollo Educativo en Córdoba. ¿Cómo reciben este reconocimiento?

-Con enorme gratitud y, sobre todo, como un respaldo institucional al trabajo constante y comprometido que desarrollan los Equipos de Orientación Educativa en la provincia. Es un reconocimiento colectivo a la labor de estos profesionales tan especializados que trabajan cada día en favor del bienestar y el desarrollo integral del alumnado.

-¿Qué pone en valor este premio sobre el trabajo diario que realizan en los centros educativos?

-Visibiliza aspectos esenciales de nuestra labor que a menudo no son evidentes: la prevención, el acompañamiento, la mediación y la promoción de la convivencia entre otras muchas. Pone en valor el enfoque integral de la orientación, centrado no solo en lo académico, sino también en lo personal, social y emocional del sistema educativo.

-¿Cómo explicaría de forma sencilla qué es un Equipo de Orientación Educativa y sus funciones?

-Es un recurso multidisciplinar especializado que apoya a los centros, al profesorado, al alumnado y a sus familias. Sus funciones principales incluyen la detección de necesidades educativas mediante la evaluación psicopedagógica, la orientación académica y profesional, la atención a la diversidad, la prevención de dificultades de aprendizaje y la promoción del bienestar emocional.

-¿Cómo ha cambiado la orientación educativa y cuáles son hoy los retos más urgentes de ella?

-La orientación ha evolucionado hacia un modelo más inclusivo e integrador. Los retos más urgentes están relacionados con la atención a la diversidad en contextos complejos, el aumento de necesidades emocionales del alumnado y la necesidad de reforzar la coordinación interinstitucional.

-¿Qué necesidades e inquietudes escolares están aflorando como nuevas y cuáles se detectan con más frecuencia?

-Hay una tendencia a los problemas de comunicación y autonomía del alumnado que se incorpora al sistema educativo. Por otro lado, el alumnado censado por trastorno del espectro autista y trastornos grave de conducta ha aumentado en nuestras aulas. Observamos un incremento significativo de dificultades relacionadas con la salud mental, gestión emocional y relaciones sociales. Y emergen nuevas inquietudes vinculadas al uso de redes sociales, identidad digital y presión social.

-¿Qué importancia tiene la educación emocional y la atención a la diversidad en su trabajo diario?

-Son pilares fundamentales. La atención a la diversidad y el desarrollo emocional son ejes clave del proceso educativo. Nuestras aulas son cada vez más diversas y el profesorado tiene que dar respuesta a todos y cada una de las características del alumnado. De la mano del asesoramiento de los orientadores nuestros docentes desarrollan metodologías activas e inclusivas que dan respuesta a todo el grupo clase.

Cristina Ruiz, coordinadora de Etpoep en Córdoba. / Manuel Murillo

-¿Qué consejos daría a madres y padres para acompañar mejor el proceso educativo de sus hijos?

-Las familias deben fomentar la comunicación abierta con sus hijos, establecer rutinas, fomentar la autonomía y colaborar con el centro educativo. La escuela y la familia son contextos en el que el alumnado pasa la mayor parte de su tiempo y con referentes para ellos que están obligados a ir de la mano.

-¿Cómo colabora con los docentes y facilita su labor en el aula?

-La colaboración es constante. La orientación actúa como un apoyo técnico que facilita la toma de decisiones pedagógicas ajustadas a las necesidades del alumnado.

-¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de atender a centros y contextos distintos entre sí?

-Implica adaptar continuamente las intervenciones. La priorización de casos y la optimización de los recursos y el tiempo es esencial. Un gran desafío es garantizar la equidad en la atención, optimizando los recursos disponibles y ajustándonos a realidades muy distintas.

-En su trayectoria personal, ¿hubo algo que reforzara su vocación por la orientación educativa?

-Más que un momento concreto, ha sido un proceso continuo. Comprobar cómo una intervención adecuada puede cambiar trayectorias vitales, ha reforzado mi vocación. La orientación y la educación especial son complejísimas y requieren de una especialización y formación continua que hace de nuestro trabajo algo apasionante.

-¿Cómo afectan los problemas de salud mental, el uso de redes sociales o la exposición digital?

-Estas realidades han ampliado nuestro campo de intervención. Tenemos que anticiparnos y prevenir esos problemas de salud mental y sobreexposición digital, así como trabajar de forma coordinada con otros servicios y administraciones.

-¿Qué herramientas o enfoques son claves para orientar al alumnado en su desarrollo integral?

-La orientación camina hacia un enfoque cada vez más inclusivo y holístico del alumnado que da respuesta a todas sus necesidades en cada etapa de la vida, desde la anticipación a la escolarización hasta la salida al mundo laboral.

-Desde su mirada de coordinadora, ¿qué cree que podría mejorar el sistema educativo andaluz para facilitar una orientación más preventiva, inclusiva y cercana?

-Habría que reforzar el número de orientadores/as, reducir ratios y consolidar estructuras de coordinación más estables. También avanzar en modelos más preventivos, con más presencia de la orientación en el día a día de los centros.

-¿Cómo vive la coordinación de tantos profesionales repartidos?

-Es un reto organizativo, pero también una gran fortaleza. Desde el Etpoep intentamos aunar criterios, establecer prioridades y acompañar a la red de orientación. Destacaría la profesionalidad, el compromiso y la vocación de servicio de todos. A pesar de los distintos perfiles profesionales, existe una gran cohesión y una clara orientación hacia el trabajo colaborativo.

-El premio subraya su compromiso con la cultura de paz y la convivencia ¿Cómo se trabaja esto desde la orientación educativa?

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-Se trabaja a través de programas de convivencia, mediación escolar, educación en valores, prevención del acoso y promoción de habilidades sociales. La orientación impulsa una cultura basada en el respeto, la inclusión y el diálogo.