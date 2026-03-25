Competición educativa
Baena brilla en el Campeonato Andaluz de Orientación y logra el pase a la fase nacional
La expedición, formada por el IES Luis Carrillo de Sotomayor y los CEIP Virrey del Pino y Valverde y Perales, firma un valioso triunfo colectivo en Guadalcázar y La Carlota
V. R.
La orientación escolar en Baena ha vivido un momento feliz porque la expedición conjunta del IES Luis Carrillo de Sotomayor y los CEIP Virrey del Pino y Valverde y Perales se proclamó campeona de Andalucía, un hito que refuerza un proyecto trabajado durante meses.
El campeonato autonómico, celebrado en Guadalcázar y La Carlota, combinó una prueba de media distancia en bosque y un sprint urbano. La experiencia, como destaca el profesor Primitivo Sánchez, fue magnífica porque el grupo se presentó con numerosos equipos de todas las categorías, fruto de la pequeña escuela de orientación que iniciaron en octubre. El objetivo, recuerda era competir que los escolares «vivieran la experiencia y disfrutaran».
Los resultados confirmaron el buen trabajo con un primer puesto para los equipos cadete femenino y juvenil femenino; y segundos puestos para cadete masculino y juvenil masculino.
Esa amplia participación permitió sumar puntos clave para conquistar el título por centros educativos. El esfuerzo también contó con el apoyo del Ayuntamiento de Baena, la Fundación Caja Rural de Baena y las ampas.
Como cierre del recorrido, ahora el equipo afronta el Campeonato de España en Coria (Cáceres) donde acudirán 35 participantes entre categorías juvenil, cadete y alevín. Un paso más en una aventura deportiva que ya ha dejado huella en toda la comunidad educativa.
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