Más de 700 estudiantes compiten en las Olimpiadas Matemáticas Thales

Córdoba ha celebrado la fase provincial de las 41ª Olimpiadas Matemáticas Thales, una edición con sello simultáneo en tres sedes (Córdoba, Lucena y Pozoblanco) y con el Aula Magna de Rabanales como punto de arranque. La convocatoria reunió a alumnado de 2º y 4º de la ESO y 6º de Primaria en la prueba reina de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática (SAEM) Thales, con el respaldo de Fundación Unicaja, Casio y la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, y la colaboración de la Universidad de Córdoba, la Diputación de Córdoba, el CEP de Córdoba y los ayuntamientos de Lucena y Pozoblanco.

El balance de participación refleja el interés por las matemáticas en la provincia: 419 inscritos en 2º de la ESO procedentes de 63 centros; 181 en 4º de la ESO y 143 en 6º de Primaria (21 centros).

Equipo de profesores de la SAEM Thales participante en la fase provincial de la olimpiada matemática. / CÓRDOBA

En conjunto, 743 estudiantes midieron su ingenio en una cita que se celebra de forma coordinada en Andalucía.

La apertura corrió a cargo del rector de la UCO, Manuel Torralbo; el delegado de Deportes de la Diputación, Antonio Ramón Martín; la directora del CEP Luisa Revuelta, Mercedes Arias, y el presidente de la SAEM Thales, Juan Antonio Reyes. El dispositivo organizativo del a jornada recayó en un equipo de coordinación provincial con la colaboración de un amplio grupo de profesorado voluntario que se volcó tanto con Córdoba como con las sedes de Lucena y Pozoblanco.

La organización del evento subrayó que el objetivo es convertir el encuentro en una «fiesta matemática», celebrada este año, a propósito, el 14 de marzo, Día Internacional de las Matemáticas. No se trató de un examen al uso, sino de retos competenciales que invitan a explorar, equivocarse, rectificar y buscar soluciones creativas. De hecho, existe un premio específico a la solución más elegante, dedicado al docente Paco Anillo. La dinámica combina pruebas individuales y, en el caso de 6º de Primaria, una prueba en equipo; en la fase regional también se contempla trabajo por equipos para el alumnado de ESO.

Diseño de las actividades

El diseño de las tareas sitúa las matemáticas en contextos cotidianos —por ejemplo, problemas vinculados al cuentakilómetros o a itinerarios de senderismo— y extiende la experiencia a las familias, que conocen los enunciados y soluciones mientras el alumnado compite. La elección de tres sedes responde, además, a un criterio de accesibilidad territorial para evitar desplazamientos.

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Las cinco primeras clasificaciones de 2º de la ESO representarán a Córdoba en la fase regional, que este año se celebra en la capita cordobesa , al igual que las pruebas regionales de 6º de Primaria y 4º de ESO, todas en mayo.