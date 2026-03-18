El IES El Tablero de Córdoba impulsa la formación docente en IA aplicada a logística

El IES El Tablero de Córdoba, reconocido como Centro de Excelencia de FP en el ámbito del Transporte y la Logística, ha presentado la acción formativa «Introducción a la Inteligencia Artificial aplicada a la logística», una iniciativa dirigida a profesorado de la familia profesional de Comercio y Marketing procedente de toda España. La actividad se ha desarrollado en el Centro de Profesorado de Córdoba y se enmarca en las actuaciones impulsadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dentro de la red estatal de Centros de Excelencia de FP.

Durante la inauguración de esta formación, con la presencia de diversos responsables educativos y autoridades de la Junta de Andalucía, los organizadores destacaron la importancia de impulsar la formación del profesorado en ámbitos vinculados a la transformación digital del sector logístico.

Esta acción formativa forma parte de uno de los proyectos primarios que desarrolla el IES El Tablero en el marco de su programa de excelencia, centrado en la acogida, formación y actualización del profesorado en ámbitos estratégicos para el futuro del sector logístico. Con esta iniciativa, el centro cordobés refuerza su papel como referente nacional en innovación educativa aplicada al transporte y la logística, favoreciendo la transferencia de conocimiento entre el sistema educativo, la universidad y el tejido empresarial.

Durante la semana de formación, el profesorado participante abordará cuestiones clave como el papel de los datos en los procesos logísticos, las posibilidades de predicción y optimización mediante inteligencia artificial, así como el uso responsable de herramientas de IA generativa en contextos educativos y profesionales.

Con este tipo de iniciativas, el IES El Tablero consolida su apuesta por la innovación, la digitalización y la mejora continua de la FP, contribuyendo a preparar al profesorado y al alumnado para los retos tecnológicos que afronta el sector logístico en los próximos años.