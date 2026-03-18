Cinco institutos de Córdoba alcanzan la final del ‘Young Business Talents’

Cinco institutos de Córdoba han logrado plaza para la final nacional de la Young Business Talents (YBT), que se celebrará en Madrid el 17 de abril tras un proceso de cuatro fases on line desarrollado entre noviembre y febrero. El IES Gran Capitán encabeza el ranking provincial, seguido por los institutos Francisco de los Ríos (Fernán Núñez), Antonio María Calero (Pozoblanco), Ategua (Castro del Río) y Luis Carrillo de Sotomayor (Baena). En conjunto, la edición ha movilizado a más de 3.500 equipos y 11.000 jóvenes en toda España.

La final reunirá a 100 equipos divididos en 20 competiciones de cinco, con un ganador por mesa y una clasificación global. Para llegar hasta la final, los grupos han debido dirigir una empresa virtual y responder, semana a semana, a escenarios cambiantes del mercado.

El Bellotaso -equipo del Gran Capitán formado por alumnado de 4º de ESO y tutorizado por José López Martín- ha culminado una trayectoria de constancia y atención al detalle. En palabras del centro, ha sido «una victoria decidida al milímetro», fruto de «tomar decisiones estratégicas clave semana tras semana».

Alumnos del IES Gran Capitán de Córdoba- / CÓRDOBA

El IES Francisco de los Ríos acudirá a Madrid con Blanq. El centro de Fernán Núñez enlaza una nueva presencia entre la élite del concurso, donde ya firmó actuaciones relevantes, incluida una quinta posición nacional en 2021. El equipo lo forma la profesora Ana Miranda y las alumnas Mar López, Isabel Ariza y Fátima Jiménez. El IES Antonio María Calero competirá con Cabras, un equipo de 2º de Bachillerato de la materia Fundamentos de Administración y Gestión. El departamento de Economía subraya que el avance se apoya en planes con decisiones coordinadas en producción, financiación, marketing y recursos humanos y lo resume con una idea recurrente en sus materiales: «Lo esencial son los planes». Los integrantes del equipo son Juan Francisco Calero (Añora), más Jesús López y Laura Calero (Dos Torres).

Alumnado del IES Antonia María Calero. / CÓRDOBA

El IES Ategua viajará con Ecolácteo, un cuarteto de 1º de Bachillerato integrado por Sheila García, Claudia Mármol, Mª del Carmen Merino y Estrella Ruiz, acompañadas por la profesora Paqui Garrido. El departamento resume así el enfoque del concurso: «analizar, planificar, gestionar y controlar» con el simulador Praxis MMT, tomando decisiones sobre demanda, capacidad y espacio en lineal para productos lácteos.

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Alumnas del IES Ategua. / CÓRDOBA

El IES Luis Carrillo de Sotomayor participará con Kalilinux, que ha integrado el reto en el horario del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes, dedicando cada semana una breve sesión a la introducción de datos y revisión de escenarios. El profesorado lo define como una «herramienta muy útil para aplicar la teoría a un supuesto casi real», con una dinámica que generó motivación cada semana. El equipo reúne a alumnado de Baena, Luque, Doña Mencía y Cabra.

Equipo del IES Luis Carrillo de Sotomayor. / CÓRDOBA