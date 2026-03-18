Iniciativa didáctica de Abanca y ESIC
Cinco institutos de Córdoba alcanzan la final del ‘Young Business Talents’
Los IES Gran Capitán, Francisco de los Ríos, Antonio María Calero, Ategua y Luis Carrillo de Sotomayor competirán en abril en Madrid en este concurso educativo tras superar fases ‘on line’ con sus equipos
VÍCTOR RH
Cinco institutos de Córdoba han logrado plaza para la final nacional de la Young Business Talents (YBT), que se celebrará en Madrid el 17 de abril tras un proceso de cuatro fases on line desarrollado entre noviembre y febrero. El IES Gran Capitán encabeza el ranking provincial, seguido por los institutos Francisco de los Ríos (Fernán Núñez), Antonio María Calero (Pozoblanco), Ategua (Castro del Río) y Luis Carrillo de Sotomayor (Baena). En conjunto, la edición ha movilizado a más de 3.500 equipos y 11.000 jóvenes en toda España.
La final reunirá a 100 equipos divididos en 20 competiciones de cinco, con un ganador por mesa y una clasificación global. Para llegar hasta la final, los grupos han debido dirigir una empresa virtual y responder, semana a semana, a escenarios cambiantes del mercado.
El Bellotaso -equipo del Gran Capitán formado por alumnado de 4º de ESO y tutorizado por José López Martín- ha culminado una trayectoria de constancia y atención al detalle. En palabras del centro, ha sido «una victoria decidida al milímetro», fruto de «tomar decisiones estratégicas clave semana tras semana».
El IES Francisco de los Ríos acudirá a Madrid con Blanq. El centro de Fernán Núñez enlaza una nueva presencia entre la élite del concurso, donde ya firmó actuaciones relevantes, incluida una quinta posición nacional en 2021. El equipo lo forma la profesora Ana Miranda y las alumnas Mar López, Isabel Ariza y Fátima Jiménez. El IES Antonio María Calero competirá con Cabras, un equipo de 2º de Bachillerato de la materia Fundamentos de Administración y Gestión. El departamento de Economía subraya que el avance se apoya en planes con decisiones coordinadas en producción, financiación, marketing y recursos humanos y lo resume con una idea recurrente en sus materiales: «Lo esencial son los planes». Los integrantes del equipo son Juan Francisco Calero (Añora), más Jesús López y Laura Calero (Dos Torres).
El IES Ategua viajará con Ecolácteo, un cuarteto de 1º de Bachillerato integrado por Sheila García, Claudia Mármol, Mª del Carmen Merino y Estrella Ruiz, acompañadas por la profesora Paqui Garrido. El departamento resume así el enfoque del concurso: «analizar, planificar, gestionar y controlar» con el simulador Praxis MMT, tomando decisiones sobre demanda, capacidad y espacio en lineal para productos lácteos.
El IES Luis Carrillo de Sotomayor participará con Kalilinux, que ha integrado el reto en el horario del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes, dedicando cada semana una breve sesión a la introducción de datos y revisión de escenarios. El profesorado lo define como una «herramienta muy útil para aplicar la teoría a un supuesto casi real», con una dinámica que generó motivación cada semana. El equipo reúne a alumnado de Baena, Luque, Doña Mencía y Cabra.
Así funciona el ‘juego del negocio’ en el concurso
El objetivo del YBT es trasladar la experiencia empresarial al aula con simuladores de nivel, reforzando la motivación y el aprendizaje práctico de contenidos de economía y empresa. Cada equipo dirige una empresa virtual y presenta planes con decisiones en marketing, producción, finanzas y recursos humanos. La clasificación se determina por la posición relativa en cada simulación; en caso de empate, el desempate es por el beneficio acumulado. El ritmo de juego es clave. Cada plan semanal equivale a un año en el simulador y hay que ajustar capacidad, precios, inversión, plantilla y distribución frente a la competencia. La organización entrega diplomas en la semifinal y final y reparte una bolsa de premios de 10.000 euros entre estudiantes y docentes.
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