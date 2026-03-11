Trinitarios impulsa con una feria la orientación laboral

La segunda edición de la Feria ‘EmpoderaTalento’ del colegio Santísima Trinidad-Trinitarios de Córdoba se ha celebrado como culminación de un mes de trabajo vocacional con el alumnado de 3º y 4º de ESO. La iniciativa, organizada por el departamento de Orientación, ha reunido a unas 30 profesiones de diversos ámbitos para ofrecer una visión amplia y directa sobre estudios, itinerarios y salidas laborales.

En total, han participado unos 120 estudiantes, que han recorrido durante dos horas los distintos stands instalados en el patio del centro. Allí han podido plantear dudas sobre requisitos de acceso, duración de las carreras, características del trabajo o posibilidades reales de empleo. La feria ha contado con la colaboración de la Universidad Loyola, el centro Medac y los centros de FP María Inmaculada y Sopeña. Según explica Juan José de la Torre, director pedagógico de Secundaria, la jornada se integra en un proceso más amplio que incluye talleres de emprendimiento y sesiones informativas previas. En esas actividades, el alumnado ha analizado intereses, opciones formativas y oportunidades de futuro antes de encontrarse con los profesionales. «Este encuentro es el colofón de todo un mes trabajando la orientación vocacional de forma global», señala.

Una de las demostraciones prácticas realizadas al alumnado. / CÓRDOBA

Los participantes han recibido información de especialistas en Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería, así como de bomberos, Guardia Civil, Policía o personal sanitario. Algunos colaboradores son antiguos alumnos, lo que favorece un diálogo cercano y práctico. De la Torre destaca que los profesionales valoran el formato porque permite explicar sus trayectorias: «El ambiente sin prisas hace que los chicos pregunten y el intercambio sea muy útil». Como novedad, la feria ha incorporado un mayor número y variedad de perfiles. El equipo organizador pretende ampliar aún más esa diversificación en el futuro para cubrir ámbitos que, según detectan, generan interés creciente. Además, después de la feria se trabaja también con las familias mediante reuniones informativas sobre salidas formativas y académicas, dentro del modelo de tutoría compartida que desarrolla el centro. Para finalizar recalca que «la idea es que el alumnado conozca todas las opciones y descubra posibilidades que quizá no había contemplado antes».