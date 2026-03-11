Educación
José Arroyo, estudiante de FP en el IES Zoco: «La parte más buena de la FP es la amplia inserción laboral que ofrece»
Ganador de la medalla de plata en CNC Fresado en la 'Spain Skilss 2026', un gran reconocimiento en las olimpiadas nacionales de la Formación Profesional
V. R. H.
-¿Qué pensaste cuando supiste que competirías en la ‘Spain Skills’ (la olimpiada de la FP)?
-Sentí que habían puesto sobre mí mucha responsabilidad. Podían haber elegido a cualquiera de mis compañeros y que me escogieran fue lo que más me impactó.
-¿Cuál fue el momento más intenso de la competición?
-El paso a máquina. Habíamos programado antes, pero luego había que ejecutar la pieza. Ese momento era el más delicado: si algo salía mal, era cuando se veía si lo hecho antes estaba bien o no.
-¿Qué aprendizaje técnico o personal te llevas?
-En lo laboral, he crecido un montón. Se echan muchas horas, coges soltura con los programas... Y, en lo personal, sobre todo, seguridad y confiar más en mí mismo.
-¿Por qué elegiste estudiar Formación Profesional?
-Porque no me veía en Bachillerato. Yo soy de trabajos manuales y estar siempre experimentando.
-¿Lo mejor y lo peor de la FP?
-Lo peor es cuando las empresas solo quieren a los chavales para barrer en el taller y falta más implicación. Lo mejor, la amplia inserción laboral: antes de terminar, yo ya estaba trabajando y, si tienes ganas, las empresas se te ‘rifan’.
-¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento?
-Una satisfacción enorme. En el trabajo valoran mucho más lo que hago y eso me motiva aún más.
-¿Ha cambiado tu visión del futuro profesional tras la medalla?
-Sí, ahora veo la posibilidad de escalar y optar a puestos de mayor nivel, no estar siempre a pie de taller como un operario más.
-¿Cómo valoras el apoyo del profesorado y del centro?
-Ha sido grandísimo. Han dedicado tiempo fuera del horario, me han buscado herramientas, materiales, todo lo que necesitaba para practicar. Su confianza en mí ha sido esencial para el triunfo.
-¿Qué cualidades crees que desarrolla la FP frente a otros itinerarios?
-Está más orientada al trabajo de campo y aprendes la práctica. Hacemos tareas que también haría un ingeniero, pero con la diferencia de que nosotros sabemos ponernos a pie de máquina y trabajar en el ‘campo de batalla’.
-¿Qué te ha enseñado ‘Spain Skills’ sobre tu área profesional?
-A trabajar con sistemas de medición que solo oí nombrar antes, como la máquina tridimensional que revisaba todas las medidas de las piezas de una vez.
-¿Cómo planteas tu futuro profesional?
-Seguir creciendo, formándome, estudiando y compaginarlo con el trabajo.
-¿Qué consejo darías a otros jóvenes que dudan entre la FP y otras opciones académicas?
-Que la FP no es un sitio al que ir sin ganas. Si no te esfuerzas, suspendes y te vas a casa. Pero si pones interés, las empresas te enseñan y apuestan por ti.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
- Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
- Una colisión múltiple en la Ronda Oeste de Córdoba deja dos personas heridas
- ¿Lloverá el Domingo de Ramos? El primer aviso de AccuWeather para la Semana Santa de Córdoba