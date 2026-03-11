José Arroyo, estudiante de FP en el IES Zoco: «La parte más buena de la FP es la amplia inserción laboral que ofrece»

-¿Qué pensaste cuando supiste que competirías en la ‘Spain Skills’ (la olimpiada de la FP)?

-Sentí que habían puesto sobre mí mucha responsabilidad. Podían haber elegido a cualquiera de mis compañeros y que me escogieran fue lo que más me impactó.

-¿Cuál fue el momento más intenso de la competición?

-El paso a máquina. Habíamos programado antes, pero luego había que ejecutar la pieza. Ese momento era el más delicado: si algo salía mal, era cuando se veía si lo hecho antes estaba bien o no.

-¿Qué aprendizaje técnico o personal te llevas?

-En lo laboral, he crecido un montón. Se echan muchas horas, coges soltura con los programas... Y, en lo personal, sobre todo, seguridad y confiar más en mí mismo.

-¿Por qué elegiste estudiar Formación Profesional?

-Porque no me veía en Bachillerato. Yo soy de trabajos manuales y estar siempre experimentando.

-¿Lo mejor y lo peor de la FP?

-Lo peor es cuando las empresas solo quieren a los chavales para barrer en el taller y falta más implicación. Lo mejor, la amplia inserción laboral: antes de terminar, yo ya estaba trabajando y, si tienes ganas, las empresas se te ‘rifan’.

-¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento?

-Una satisfacción enorme. En el trabajo valoran mucho más lo que hago y eso me motiva aún más.

-¿Ha cambiado tu visión del futuro profesional tras la medalla?

-Sí, ahora veo la posibilidad de escalar y optar a puestos de mayor nivel, no estar siempre a pie de taller como un operario más.

-¿Cómo valoras el apoyo del profesorado y del centro?

-Ha sido grandísimo. Han dedicado tiempo fuera del horario, me han buscado herramientas, materiales, todo lo que necesitaba para practicar. Su confianza en mí ha sido esencial para el triunfo.

-¿Qué cualidades crees que desarrolla la FP frente a otros itinerarios?

-Está más orientada al trabajo de campo y aprendes la práctica. Hacemos tareas que también haría un ingeniero, pero con la diferencia de que nosotros sabemos ponernos a pie de máquina y trabajar en el ‘campo de batalla’.

-¿Qué te ha enseñado ‘Spain Skills’ sobre tu área profesional?

-A trabajar con sistemas de medición que solo oí nombrar antes, como la máquina tridimensional que revisaba todas las medidas de las piezas de una vez.

-¿Cómo planteas tu futuro profesional?

-Seguir creciendo, formándome, estudiando y compaginarlo con el trabajo.

-¿Qué consejo darías a otros jóvenes que dudan entre la FP y otras opciones académicas?

-Que la FP no es un sitio al que ir sin ganas. Si no te esfuerzas, suspendes y te vas a casa. Pero si pones interés, las empresas te enseñan y apuestan por ti.