Iván López y Daniel Márquez, estudiantes de FP del IES Galileo Galilei: «Nos gusta mucho el campo y la FP es lo que se adecúa a lo que queríamos»

-¿Qué pensasteis cuando supisteis que ibais a competir en la ‘Spain Skills’?

-Ambos sentimos ilusión y responsabilidad. La idea de representar al centro y competir a nivel nacional imponía, pero también motivaba a tope desde el principio.

-¿Cuál fue el momento más intenso de la competición?

-Los días de trabajo con la madera fueron los más fuertes. Ahí íbamos por delante y nos sentíamos en cabeza. El último día, con los adoquines, fue más complicado. Habíamos practicado y, aunque otros equipos nos recortaron, mantuvimos un buen nivel.

-¿Qué aprendizaje os lleváis de la experiencia?

-Hemos visto cosas más técnicas de relación directa con la prueba y con el ciclo. En la madera aprendimos muchísimo, tanto en técnica como en organización.

-¿Por qué elegisteis estudiar FP?

-Nos gusta el campo, la agricultura y la jardinería. La FP era lo que mejor encajaba con lo que queríamos hacer y nos permitía seguir estudiando algo conectado con nuestro entorno y nuestras preferencias.

-¿Qué es lo mejor de la FP y qué es lo peor y debería mejorarse?

-Lo mejor es lo práctica que es: estudias justo lo que luego vas a trabajar y llegas a una empresa sabiendo hacer muchas de las tareas reales. De lo mejorable, echamos en falta más horas de práctica fuera o más oportunidades de aplicar lo aprendido en entornos reales. También pesa aún la idea equivocada de que la FP es para quien no quiere estudiar, que no coincide para nada con la realidad.

-¿Qué os ha supuesto a nivel académico y personal participar en estas competiciones?

-A nivel personal, te das cuenta de que si te eligen es por algo. En lo académico, un impulso enorme: tener en el currículo que somos subcampeones de España en la modalidad abre puertas y distingue tu currículo.

-¿Ha cambiado esta experiencia vuestra visión profesional?

-Sí. Aunque uno podía venir más enfocado a la agricultura, competir y ver que la jardinería se nos daba bien nos ha hecho replantearnos nuevas opciones. Te obliga a pensar si tu camino puede ser otro dentro del mismo sector.

-¿Queréis seguir estudiando?

-De momento preferimos centrarnos en trabajar y ganar experiencia en el mercado laboral.

-¿Cómo valoráis el apoyo del profesorado y del instituto?

-Ha sido clave. Nuestro profesorado nos ha acompañado con dedicación total. Otros profesores también facilitaron horas para practicar. Son personas con mucha experiencia y que disfrutan enseñando; se nota y se agradece.

-¿Qué consejo daríais a otros jóvenes que dudan entre elegir FP u otras vías?

-Que elijan lo que realmente les guste, sin dejarse llevar por lo que digan otras personas. La FP enseña cosas muy prácticas que a veces una carrera no da. Y si ése es el camino que te motiva, hay que seguirlo sin miedo.