Reportaje
La igualdad en marcha a través de escuelas que laten en violeta
Centros de enseñanza de toda la provincia impulsan iniciativas creativas y comprometidas con motivo del 8M. Talleres, rutas, exposiciones, cuentacuentos o carreras que unen equiparación, educación y participación social.
VÍCTOR R. HITA
Cada marzo, los centros educativos de Córdoba levantan una marea violeta: una corriente colectiva que nace del calendario pero, sobre todo, de una convicción profunda de que la igualdad se educa, se practica y se celebra. El 8M se convierte en punto de trabajo que, en estas semanas, toma forma en yincanas, pasacalles, exposiciones, manifiestos, talleres, carreras solidarias, magia o lectura.
En el CEIP Obispo Osio, la jornada se vive con el método Rotar, que articula respeto, orden, transformación, autoconocimiento y responsabilidad. Su propuesta para el 8M es tan simbólica como útil: una yincana de tareas domésticas donde el alumnado pasa por pruebas como poner la mesa, doblar ropa o realizar labores de bricolaje. Un juego que desmonta estereotipos desde la práctica y que habla de corresponsabilidad con la naturalidad de quien tiende un puente entre la escuela y la vida cotidiana.
En Santaella, el CEIP Urbano Palma recibió al mago Philippe Le Magnifique, que convierte cuentos y trucos en un espacio donde humor y fantasía sirven para hablar de igualdad. A la magia se suma un gesto cargado de simbolismo: identificar espacios con nombres de mujeres comprometidas, desde Malala Yousafzai hasta Lola Índigo o Josefina Jiménez.
En el caso del CEIP Miralbaida inició la semana con mensajes de reconocimiento y claveles morados. A ello se suma una carrera solidaria donde los pasos compartidos representan el compromiso común por una sociedad más justa y el patio se convierte en un escenario de unión y movimiento.
Muchos ejemplos
De otro lado, en el CEIP José de la Torre y del Cerro, el viaje educativo adopta forma de homenaje a Amelia Earhart. Su historia se trabaja en varios planos: biográfico, artístico y científico, desde cuentos ilustrados hasta actividades ‘Steam’ con pizarra digital. El alumnado escribe cualidades de mujeres cercanas queridas en aviones de papel y los lanza al cielo durante un acto con familias, para luego ser leídos y debatidos en el aula. Respecto al Distrito Sur de Córdoba, se celebró un 8M especialmente sonoro con ‘Igualvisión’, un festival inspirado en Eurovisión en el que escolares reinterpretan canciones adaptándolas a letras en clave de igualdad. Versiones creativas, manifiestos leídos por centros y una coreografía común de Rozalén dibujan una fiesta compartida, ensayada en cada colegio y vivida como una celebración colectiva del derecho a ser y a nombrar con multitud de colegios e institutos implicados.
En lo que concierne al CEP de Córdoba suma otro pilar esencial, ofreciendo formación específica al profesorado. Entre sus propuestas destacan actividades sobre nuevas masculinidades, prevención de violencia de género, mujeres bíblicas en el arte, juegos inclusivos y rutas históricas de la igualdad. También impulsa jornadas como «Ni tú ni yo, nosotras», pensadas para quienes coordinan los planes de igualdad en los centros, y acciones de educación afectivo-sexual de la mano de especialistas.
Además, visibiliza proyectos como el desarrollado en el IES Zoco sobre el papel de las mujeres en la ciencia. Un tejido formativo que acompaña y refuerza la labor diaria de las escuelas.
Estudios específicos
Y es en el IES Galileo Galilei donde el 8M y la igualdad se trabaja todo el año, especialmente gracias al ciclo de Promoción de Igualdad de Género, cuyas alumnas impulsan acciones que multiplican su impacto más allá del aula. Este curso han acompañado la carrera del distrito, redactado el manifiesto leído por los centros y apoyado las actividades conjuntas.
También preparan una exposición interactiva, ‘Las niñas de la igualdad’, que explica al alumnado las olas del feminismo, mitos habituales y figuras femeninas y masculinas que han marcado la historia de los derechos. A ello se suman talleres en 3º y 4º de ESO y proyectos que visibilizan el papel de la mujer rural dentro de la familia profesional de Agraria.
Este amplio abanico de experiencias -solo una muestra entre centenares de iniciativas de toda la provincia- recuerda que la igualdad no es un gesto puntual, sino un camino permanente.
Cada acción refleja un compromiso que avanza de centro en centro, de aula en aula, como una corriente violeta que atraviesa la educación cordobesa y la empuja hacia un futuro más justo e igualitario.
