Córdoba, presente en un premio que impulsa la investigación educativa

Córdoba está presente en los premios Joaquín Guichot gracias al trabajo del docente cordobés Marcos Naz, actualmente profesor en el IES Gran Capitán de la capital cordobesa, por su creación y aportación en el proyecto educativo (’ITS’), con origen en Ronda, ciudad en la que este docente ejerció anteriormente. Este reconocimiento, otorgado por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, destaca iniciativas que promueven la investigación, la creatividad y la innovación en los centros.

El proyecto figura entre los galardonados con un tercer premio Joaquín Guichot en esta edición del concurso de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. Este certamen está orientado a experiencias que abordan la cultura y la identidad andaluza desde la enseñanza. Su autoría incluye a un equipo de docentes, entre los que se encuentra Naz, que representa ahora a Córdoba en este logro conjunto.

El proyecto premiado consiste en una experiencia que combina investigación escolar, invención tecnológica, expresión artística y trabajo cooperativo. Su formato de feria educativa integra ciencia, arte, tecnología y creatividad, con el objetivo de fomentar el emprendimiento juvenil a través de ideas y prototipos desarrollados por el propio alumnado.

El ‘Inventions and Talents Show’ es como «un espacio en el que ideas estudiantiles se transforman en proyectos reales capaces de despertar vocaciones y conectar el aprendizaje con problemas y oportunidades del entorno».

Con origen en Ronda

Esta línea de trabajo, que ha impulsado metodologías activas como el aprendizaje basado en la investigación y el enfoque ‘Steam’, se consolida como modelo de referencia en Andalucía por su capacidad para implicar a centros, profesorado y estudiantes. Aunque la iniciativa premiada nació hace varios cursos en Ronda, su expansión ha permitido que se haya incorporado al IES Gran Capitán, dando lugar a una versión local conocida como ‘ITS Córdoba’. Esta adaptación, ya activa el pasado curso y con previsión de repetir, ha contado con más de 30 propuestas del alumnado, lo que demuestra el interés de la comunidad educativa cordobesa por un formato que estimula la creatividad y la comunicación científica desde edades tempranas, resalta Marcos Naz.

El premio reconoce la trayectoria del proyecto y su impacto pedagógico: desarrolla competencias científicas y artísticas, fortalece la autonomía escolar y fomenta el trabajo interdisciplinar del profesorado.

La distinción supone, además, un impulso para la continuidad del ‘ITS’ en Córdoba, cuya segunda edición se celebrará en el IES Gran Capitán. Con ello, este IES cordobés consolida su papel como sede de una iniciativa que, más allá del reconocimiento institucional, abre oportunidades de aprendizaje y refuerza la cultura investigadora escolar en la ciudad, destaca Marcos Naz.