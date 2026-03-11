CSM Rafael Orozco
Un concurso sitúa a Córdoba como capital de la música creada por mujeres
V. R.
El Conservatorio Superior de Música (CSM) Rafael Orozco vive su sexto Concurso Internacional de Interpretación de Mujeres Compositoras (Cimco), una cita que refuerza el compromiso de Córdoba con la difusión de obras escritas por creadoras de todas las épocas y procedencias. El encuentro abrió con un concierto inaugural a cargo de la soprano Javiera Saavedra, ganadora del primer premio de la pasada edición.
La programación continuó con la fase semifinal, donde se escucharon las propuestas de las candidaturas seleccionadas. La final tiene lugar hoy y culminará con la entrega de premios. Todas las actividades se celebran en el Auditorio Cipriano Martínez Rücker.
El certamen destaca porque todas las interpretaciones son obras compuestas por mujeres y, en la fase final, es obligatorio incluir al menos una pieza de una compositora viva. Este año, el concurso cuenta con participación internacional, con artistas de Chile y Rotterdam, lo que refuerza su proyección global.
El Cimco avanza en el propósito de visibilizar el legado creativo de las compositoras y apoyar a las nuevas generaciones de intérpretes.
