El CEIP Nuestra Señora de Araceli estrena un espacio expositivo

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de Araceli de Lucena ha reconvertido temporalmente su salón de actos en un espacio cultural, expositivo y de público acceso, abierto a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad.

La primera muestra que albergará este espacio exhibe un total de 16 obras del pintor lucentino, ya fallecido, Félix García Aznar, maestro de este arte y con una colección personal formidable, la cual se puede visitar en el colegio.

‘Pinceladas de Vida’ es el título de la exposición, cuyas obras se caracterizan por tener como protagonistas motivos como la naturaleza, diversos paisajes, olivares y entornos relacionados con su trayectoria vital, docente y pictórica.

Rocío García, docente en este centro educativo e hija del autor, definió a su padre como «un pintor vocacional con mayúsculas», evocando que abandonó una afianzada andadura profesional en el sector bancario, afincado en Barcelona, para estudiar Bellas Artes y dedicarse, por completo, a la enseñanza y a la pintura, obteniendo, posteriormente, incluso la cátedra académica en este ámbito.

La directora del colegio, Remedios Pérez, y la concejala de Educación de Lucena, Miriam Ortiz, acudieron a la inauguración, así como una representación del alumnado. Los cuadros estarán expuestos hasta el 27 de marzo.

Las siguientes iniciativas, en las mismas dependencias, combinarán exposiciones de otros artistas locales y aportaciones de los estudiantes del propio centro Nuestra Señora de Araceli.