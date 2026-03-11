Abierta la convocatoria de los Premios Flamenco en el Aula

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha lanzado la convocatoria de los 12º Premios Flamenco en el Aula, destinados a impulsar la presencia del flamenco en los centros educativos andaluces y a reconocer el trabajo docente en torno a este patrimonio cultural. La resolución reafirma el compromiso institucional con la difusión del flamenco en la enseñanza, en línea con la Ley Andaluza del Flamenco y la normativa que integra este arte en el currículo escolar.

Los premios contemplan dos modalidades: elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos y reconocimiento a experiencias y buenas prácticas docentes desarrolladas en las aulas andaluzas. En ambos casos, se concederán primer, segundo y tercer premio, consistentes en trofeo y diploma, que se entregarán en una ceremonia cercana al 16 de noviembre, coincidiendo con el Día del Flamenco.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo de 2026, a través del portal de procedimientos de la Junta de Andalucía. El profesorado, el alumnado y los centros sostenidos con fondos públicos pueden participar individualmente o en equipo, siempre que los trabajos sean originales y estén vinculados al desarrollo de competencias básicas y también a la inclusión del flamenco en el currículo educativo.

Los proyectos deberán ser innovadores, motivadores, fáciles de utilizar y adaptables a distintas realidades educativas. Además, el jurado valorará la implicación de la comunidad educativa, la colaboración entre centros, la transmisión de valores como la igualdad, el respeto o la tolerancia y la capacidad de las propuestas didácticas para fomentar el aprendizaje significativo y la inclusión.

Con esta nueva edición, la Junta anima a docentes y centros a seguir creando iniciativas que acerquen el flamenco al alumnado y mantengan viva una de las expresiones culturales más valiosas y representativas de Andalucía.