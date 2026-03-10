El Campus de Córdoba de la Universidad Loyola abre sus puertas a estudiantes de ESO y bachillerato el próximo 21 de marzo

A partir de las 09:30 h, la Universidad Loyola abre las puertas de su Campus de Córdoba a todos jóvenes estudiantes y sus familias para que puedan conocer, de primera mano, la oferta académica de grados, el proceso de admisión, así como los servicios a los que pueden. Con una firme vocación internacional y una tasa de empleabilidad líder en Andalucía, la Universidad Loyola se ha consolidado como una de las universidades privadas de referencia en España. Su modelo educativo combina una formación rigurosa y práctica con atención personalizada y oportunidades reales de inserción laboral.

Un año más, la Jornada de Puertas Abiertas del campus de Córdoba reunirá a los equipos docentes, actuales alumnos y alumni (antiguos alumnos) de la universidad que estarán a disposición de todos los asistentes para resolver dudas y aportar una visión completa de los planes de estudio de grados, las oportunidades de prácticas, las becas y ayudas, y los programas de intercambio internacional que ofrece Loyola para el curso 2026/2027.

Para asistir a la jornada de puertas abiertas es necesario realizar una inscripción previa. Además, está pensada para que puedan acudir estudiantes interesados, sus familiares, así como cualquier persona que desee conocer la experiencia Loyola e informarse sobre los grados y servicios que ofrece la universidad.

En la jornada de puertas abiertas, los asistentes también podrán visitar las instalaciones de la universidad, desde aulas y laboratorios, hasta biblioteca y espacios de recreación, unas modernas instalaciones que hacen del aprendizaje un verdadero proceso de transformación personal y profesional.

Centrados en la persona

En Loyola, como universidad de la Compañía de Jesús, no solo es importante la excelencia en la formación académica, sino que se presta una especial atención a la formación en valores para que los estudiantes desarrollen una verdadera vocación de servicio hacia la sociedad. En definitiva, se trata de formar no solo buenos profesionales, sino también buenas personas.

La formación en Loyola se centra en la persona de manera integral, por ello, a lo largo de su etapa universitaria los estudiantes pueden acceder a vivir experiencias internacionales y de voluntariado, de emprendimiento y networking, participar en actividades deportivas y culturales, formación en idiomas, y desarrollar su dimensión espiritual.

Además, Loyola ofrece a sus estudiantes apoyo individualizado, para facilitarles su adaptación al entorno universitario, fortalecer su rendimiento académico, favorecer su bienestar y ayudarles a alcanzar sus metas.

Una oferta académica innovadora y adaptada al futuro profesional

La Universidad Loyola ofrece una amplia oferta académica de grados y dobles grados, combinando rigor académico con un enfoque práctico e innovador. En este sentido, aquellos que buscan una formación internacional, experiencial y práctica, con metodologías innovadoras y una alta empleabilidad -entre las mejores de España- tienen en Loyola una apuesta firme de futuro.

El campus de Córdoba incorpora las principales novedades de la oferta académica de la Universidad Loyola para el próximo curso 2026/2027. Sin duda, esta apuesta demuestra el papel clave que juega la ciudad de Córdoba en el plan estratégico y de desarrollo de Loyola.

Por primera vez, la provincia incorpora el Grado en Podología, en proceso de verificación, lo que permitirá a los jóvenes cordobeses estudiar este ámbito sanitario sin tener que desplazarse a otras ciudades o Comunidades Autónomas. El grado, de cuatro años de duración, se caracteriza por un enfoque práctico y clínico desde los primeros cursos, combinado con una sólida formación científica y humana. Además, la Facultad de Ciencias de la Salud imparte en Córdoba el grado en Enfermería desde 2023.

Empleabilidad e internacionalización

Además, la Facultad de Comunicación y Artes ofrece en Córdoba el Grado en Publicidad y Marketing Digital, el único grado en Andalucía que combina la formación en estos dos ámbitos.

Además de estas titulaciones, la Universidad Loyola dispone de una oferta ya consolidada en el campus cordobés en diversas áreas de conocimiento como Economía y Empresa, con los grados en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Datos y Analítica de Negocio. Estos grados destacan por su innovación, su empleabilidad y su internacionalización, así como por sus combinaciones dobles con titulaciones como Publicidad y Marketing Digital, Relaciones Internacionales o Derecho. Además, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ofrece grados duales con prestigiosas universidades como Loyola Chicago, Loyola New Orleans, la Universidad Católica del Uruguay; así como la especialización con un máster en Fairlfield University.

Alumnos y alumnas de la Universidad Loyola. / Universidad Loyola

Hay que destacar que la Facultad cuenta con la prestigiosa acreditación internacional AACSB. En España, solo ocho universidades cuentan actualmente con este reconocimiento, que posee menos del 6 % de las escuelas de negocio a nivel mundial.

Asimismo, Loyola ofrece en Córdoba los grados en Relaciones Internacionales, Derecho, Criminología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Psicología.

Esta oferta académica refleja el compromiso de la Universidad Loyola con una formación de calidad, innovadora y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Para más información de su oferta académica, puedes visitar su página web.