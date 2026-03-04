'Optimistas Góngora' impulsa el talento y la cultura emprendedora

El IES Luis de Góngora ha celebrado la primera Jornada ‘Optimistas Góngora’, un encuentro que ha reunido a alumnado, profesorado y una representación del tejido empresarial y de organismos vinculados al emprendimiento. La propuesta, integrada en el programa de emprendimiento del centro, busca acercar experiencias reales de creación de proyectos, impulsar su creatividad y favorecer una visión práctica del emprendimiento.

La jornada fue concebida como un espacio para conocer de primera mano cómo profesionales de sectores diversos identifican oportunidades, gestionan ideas y desarrollan iniciativas que terminan consolidándose en el mercado. Responsables institucionales y de Andalucía Emprende, Imdeec y AJE Córdoba participaron en el acto de inauguración, subrayando la importancia de promover en los estudiantes una actitud proactiva y la capacidad de tomar decisiones.

Durante el encuentro se compartieron casos de éxito procedentes de consultorías, diseño, comercio digital, gastronomía o denominaciones de origen, que permitieron al alumnado descubrir los procesos internos de cada marca, la relevancia del trabajo en equipo y la necesidad de adaptar los proyectos al entorno. Las intervenciones de empresas como Eccuo Digital, Maison Mancini, Extra Virgin Solutions, Morro Fino Foods o la DOP Montilla-Moriles ayudaron a visibilizar la diversidad de caminos posibles dentro del emprendimiento y la importancia de la innovación continua.

Este enfoque está en línea con el programa de emprendimiento del centro, orientado a desarrollar competencias creativas, fomentar la comunicación, reforzar la resolución de problemas y conectar a los estudiantes con su comunidad mediante proyectos educativos que integran dimensión personal, profesional y social. El programa promueve además experiencias de cliente, generación de ideas, encuentros con empresas y actividades colaborativas que permiten al alumnado comprender cómo se construyen, presentan y mejoran los proyectos en contextos reales.

Noticias relacionadas

La jornada concluyó con intervenciones, que vinieron a destacar el valor de inspirar al alumnado a descubrir sus talentos, identificar oportunidades y desarrollar autonomía en entornos dinámicos.